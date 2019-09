Permanece internado eletricista que sofreu acidente no último sábado

IPATINGA – Até o final dessa edição, permanecia internado numa unidade de saúde, o eletricista Laidio Roque Moreira, 42 anos. Segundo informações, ele seria morador de Caratinga, mas trabalhava em Ipatinga quando, no último sábado (31/08), sofreu um grave acidente de trabalho.

Conforme divulgado pela imprensa do Vale do Aço, o eletricista da Engelmig, Laidio, sofreu queimaduras de segundo grau em 40% do corpo. Ele atendia a um serviço na Linha Viva, na rua Tóquio, Bairro Bethânia, em Ipatinga, quando foi atingido por um arco elétrico e ficou dependurado na estrutura pelo equipamento de segurança, até ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado até o Hospital Márcio Cunha.

Ainda no sábado, o hospital divulgou boletim médico informando que o quadro do trabalhador permanecia estável, Laidio estava consciente, mas havia o risco de infecções por causa das queimaduras.

O Sindieletro, sindicato que representa a categoria, publicou nota lamentando profundamente o acidente com Laidio Roque e lembrou que esse não foi o primeiro caso de acidente com trabalhador terceirizado atuando na Linha Viva. “O Sindicato, além de lamentar profundamente o ocorrido, solidariza-se com os familiares e amigos do acidentado. Também se coloca à disposição para ajudar no que for possível”, disse trecho da nota.

O eletricista é empregado da Engelmig, prestadora de serviço da Cemig. Segundo nota da estatal, ambas as empresas estão prestando toda a assistência ao profissional e seus familiares, e acompanham o quadro médico do paciente.

Em nota divulgada ontem, a Cemig informou que Laidio seguia internado e que “os procedimentos internos para apuração da ocorrência já foram iniciados, e uma equipe de especialistas está em Ipatinga para analisar o local do acidente”.