Professor Eugênio Maria Gomes lançou mais uma obra literária

CARATINGA – A FUNEC Editora, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, lançou um novo título recentemente. “Pensamentos de um Confinado – 284 dias de isolamento social” é uma obra que reúne inúmeras pequenas crônicas de autoria do professor e escritor Eugênio Maria Gomes, colunista do DIÁRIO DE CARATINGA, como um diário de seus pensamentos durante o distanciamento social imposto pela covid-19, em boa parte do ano de 2020.

Autor de dezenas de obras literárias e técnicas, este é o mais recente dos cinco títulos produzidos por ele, desde o começo da pandemia, quando lançou as obras: Sem Data de Validade (volumes 6 e 7), Maria Contando Histórias (volumes 6 e 7) e Reflexões de Uma Quarentena (este em parceria com Caio César Farias Gomes).

“Foram meses de uma quase solidão. Sobraram livros, filmes, reuniões on-line. Mesmo cercado de conforto, boas bebidas, boa comida, foram dias tristes. Faltavam os toques, os abraços, os afagos. Faltou tudo aquilo que apenas o contato físico com nossos semelhantes pode proporcionar. Faltou o calor humano! Eu poderia ter escrito um diário ou, talvez, minhas memórias. Resolvi, porém, viver um dia de cada vez, na tentativa de sobreviver, de forma menos sofrida, àqueles dias tão longos, enquanto fosse necessário. Sozinho, comemorei aniversários. Sozinho, chorei a dor de algumas perdas. Sozinho, também ri muito, um riso de dor, um paradoxo emocional, um misto inexplicável de sentimentos. Talvez, estivesse enlouquecendo, pensei. Pensamentos… Foram muitos! Um turbilhão deles. Incontáveis. Infinitos. Constantes. Compartilho agora, com você, alguns dos muitos pensamentos que tive em cada um desses 284 dias de confinamento”, registra o autor da obra ao falar desse episódio pandêmico que, certamente, marcará gerações.

Ainda por conta da pandemia o livro impresso foi lançado de maneira restrita, com cuidado e com distanciamento social e já está disponível em e-book na plataforma Amazon.