Pelotão de Bombeiros Militar de Caratinga recebe equipamentos e viatura

CARATINGA- O 2° Pelotão de Bombeiros Militar de Caratinga recebeu ontem a visita do deputado estadual Charles Santos (PRB), para entrega de materiais e viatura (Unidade de Resgate) adquiridos via emenda parlamentar.

O parlamentar foi recepcionado pelo tenente-coronel Nunes, comandante do 11° Batalhão de Bombeiros Militar com sede em Ipatinga e pelo comandante do Pelotão de Caratinga, tenente Cota, bem como demais militares que fazem parte da corporação.

“Agradecemos ao deputado Charles Santos devido a esse presente que deu para toda a sociedade de Caratinga e região, essa empatia e sensibilidade em entender essa necessidade da população em proteger vidas. Será muito bem utilizado pela nossa corporação”, destacou tenente-coronel Nunes.

Tenente-coronel Nunes frisa que o veículo e os materiais adquiridos são fundamentais para o desempenho das atividades. “Chegaram uma viatura de unidade de resgate, equipamentos de atendimento de salvamento terrestre e de mergulho. Nossa unidade atende a bastante ocorrências desta natureza, principalmente na situação de combate a incêndio florestal, ocorrências envolvendo enchentes e inundações, além de resgate que é o dia a dia, sempre tem uma questão clínica ou trauma que é nossa demanda maior em Caratinga e região”.

Os atendimentos

Tenente Cota destaca o empenho dos bombeiros no atendimento de ocorrências. “Independentemente da ocorrência que chegar para nós, da dificuldade, das nossas limitações, vamos lá e resolvemos. Porém, com o investimento, como o deputado fez na nossa corporação, conseguimos atender de forma muito mais rápida, segura e eficiente. É um agradecimento não só da corporação, mas, estendemos a um agradecimento de toda a população de Caratinga que diretamente ou indiretamente estão sendo beneficiadas, mais protegidas e seguras com o atendimento mais eficiente”.

O comandante do Pelotão de Caratinga ainda explica que a média é de 10 ocorrências por dia. “Geralmente saímos de uma ocorrência e já estamos empenhados em outra. Ter esse tipo de equipamento nos permite atender de forma mais rápida e mais segura, possibilitando um melhor atendimento a toda a demanda”.

Recurso

O deputado estadual Charles Santos explica os esforços para destinação das chamadas emendas parlamentares que beneficiam instituições, como os bombeiros. “Fruto, sobretudo, da questão de compromisso que nós temos com a população de Caratinga, nossa região, estado de Minas Gerais. Sabemos do trabalho extraordinário que o Corpo de Bombeiros tem para com a população e como parlamentares temos a obrigação de oferecer à corporação melhores condições para o trabalho. E hoje estamos aqui cumprindo o que prometemos, tenho certeza que estes equipamentos chegam em boa hora”.

O político ainda elogiou o trabalho desenvolvido pelos militares de Caratinga. “A exemplo de outros pelotões que já tivemos oportunidade e de conhecer, o trabalho é extraordinário, a receptividade do coronel Nunes, do tenente Cota e demais servidores, excelente e tenho certeza que estando aparamentados com esses equipamentos, o trabalho deles será ainda melhor”.