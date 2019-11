PC e Justiça conseguem internação para menores que tentaram contra vida de professor

CARATINGA – A delegada Tatiana Neves concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (18), para falar da internação dos menores, 16 e 17 anos respectivamente, por tentativa de latrocínio contra o professor Luiz Gustavo Sevidanes de Assis Laureano, 28 anos. O professor foi assaltado no último dia 12, na rua Antônia Maria Rezende Fernandes, 245, Dario Grossi, atrás do CTC (Caratinga Tênis Clube), e acabou sendo ferido com um disparo de arma de fogo.

Segundo a delegada, após a lavratura do auto de apreensão dos menores, a Polícia Civil, junto do poder judiciário, se empenhou em conseguir vaga para esses menores em virtude da gravidade dos fatos e na última quinta-feira (14), eles foram encaminhados ao Centro Socioeducativo de Governador Valadares. “Os menores ficarão no Centro de Internação por 45 dias até a realização da audiência ou por determinação judicial, podendo se estender por até três anos”, explicou Tatiana Neves.

A delegada ressaltou que a Polícia Civil em todos os casos se empenha para encaminhar os menores infratores ao poder judiciário solicitando a internação. Ela explicou que a avaliação é feita pelo centro de gestão de vagas.