Passeata reforça combate à violência doméstica

CARATINGA- Na manhã de ontem, a Prefeitura de Caratinga promoveu uma passeata em alusão ao “Agosto Lilás”, mês de enfrentamento à violência doméstica. Escolas e a Fundação Cidade dos Meninos (Funcime) participaram da ação.

Dionatan Carlos, psicólogo do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), destaca o trabalho que tem sido realizado ao longo do mês. “É um tema crucial para a nossa sociedade, que é a violência contra a mulher. Todas as vezes que uma mulher sofre violência, corre-se o risco de se perder a vida. Problemas psicológicos, mentais, sociais, financeiros, todo esse ciclo da violência precisa ser rompido. A mulher que é vítima de violência às vezes não vai conseguir fazer isso sozinha, então, esta campanha é um momento em que gritamos para a sociedade a necessidade de ela denunciar essas formas de violência, que pode ser psicológica, moral, física, sexual, contra a dignidade dessa mulher. Uma das maneiras que temos hoje de fazer com que essa mulher se reconheça enquanto mulher e se valorize quanto à autoestima, construa novos projetos de vida rompendo com essa violência é através dos canais de denúncia, disque 100, 190,181 e qualquer pessoa pode fazer essa denúncia”.

Dionatan avalia a importância de ações desenvolvidas na área rural, levando informação. “Estivemos no distrito de Dom Lara na sexta-feira passada e essa semana temos Conferência na quarta-feira. Vamos ter ainda panfletagem, ações em outros distritos como Sapucaia, Ilha do Rio Doce, Santa Efigênia, para que possamos divulgar essas formas de violência e fazer com que esse ciclo se rompa. No último distrito que fomos é muito interessante que muitas pessoas nos procuravam para fazer algum tipo de denúncia e justamente pelo fato que esses distritos estão tão distantes das políticas públicas, são muito carentes. Então, essa ação comunitária tem o objetivo claro de dizer para essas mulheres que elas têm o direito de serem protegidas”.

Jean Campos, diretor da Escola Estadual José Augusto Ferreira, frisa a importância de envolver os alunos neste debate. “Nós que estamos diretamente com os alunos na escola, temos esse contato todos os dias, então, sempre chega até nós algum relato, alguma situação vivida dento das casas. Por isso é importante estimular essa situação para que todos tenham ciência e possam procurar os seus direitos, assim como seus deveres. Geralmente a escola sempre está ciente desses casos e encaminhamos para as autoridades da nossa cidade”.

As estudantes Yasmim Oliveira e Amanda Barbosa, 15 anos, também participaram da passeata. Yasmim enfatiza que a sociedade precisa estar em alerta contra a violência doméstica. “Acho muito importante estar aqui falando sempre do assunto, para alertar todas as mulheres sobre a violência. Graças a Deus temos a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres”.

Amanda também chama atenção para a importância da denúncia. “É fundamental levar esse assunto para todo mundo de Caratinga e do mundo, mostrar para as mulheres que elas não precisam ter medo de denunciar, que não precisa ter medo de mostrar que estão sofrendo. É algo que realmente é muito importante. Tem crescido muito, infelizmente, o número de casos, até pelo medo das pessoas em denunciar, não querer intrometer no meio e deixam para lá”.