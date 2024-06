Para Monsenhor Raul

Aniversário de Monsenhor Raul é um dia especial que toca o coração de todos nós. Este dia marca o nascimento de uma estrela maior que, ao longo da vida, seria uma luz radiante para a diocese de Caratinga e para todos que recebem o calor de suas labaredas divinas.

Nasceu em Inhapim e sua mãe, dona Maria José, o entregou aos cuidados de Nossa Senhora.

Atendeu o chamado de Deus e fez de seu precioso sacerdócio uma dádiva para Caratinga. Considerado o padre mais importante de nossa diocese pelo tempo de atividades e pela grandeza de ter construído a nossa vida espiritual.

Reitor do seminário, professor, escritor, fotógrafo eternizando momentos importantes de nossa história. Ajudou os bispos que por aqui passaram, os seminaristas e os padres que tinham nele a figura de um irmão. Nas horas das grandes resoluções, ele era convocado para ajudar a encontrar soluções e caminhos. E antes, ele ia à capela e rezava pedindo luzes ao Divino Espírito Santo. E tudo era resolvido da melhor forma.

Foi pároco da catedral de Caratinga por 17 anos – tempo de graça para nós, seus paroquianos. Comemorou com festa os 100 anos da catedral, recebeu as relíquias de Santa Teresinha, reformou a catedral e tocou o nosso coração sendo Pai, Mestre e Amigo.

Monsenhor Raul tem sido bálsamo de solidariedade, fazendo dos lamentos e gemidos dos fiéis, sementes de resignação e vitórias. Monsenhor Raul sempre foi raiz de esperança, gritando para o povo que o verdadeiro amor não deixa a morte se instalar. Monsenhor Raul sempre foi caminhante provando as ervas amargas com os peregrinos cansados para vencer os desertos e contemplar a alvorada de dias ensolarados. Monsenhor Raul é malabarista do bem, sustentando no coração de todos nós os valores divinos da misericórdia e do perdão. Monsenhor Raul é mestre de obras, construindo alicerces de justiça e paz para edificar castelos de fraternidade. Monsenhor Raul é pai de todos os que conviveram com sua bondade, que ouviram suas homilias, que tiveram seus conselhos nas dificuldades e experimentaram sua amizade doce e sagrada.

Tudo isso e mais suas virtudes, marcam o início, o pilar, no dia de seu aniversário. Esse dia marca o sopro de Deus sobre uma vida feita de mãos dadas com Jesus.

Sua santidade inspira uns versinhos:

Salve data radiosa e querida!

Que traduz esperança, oração,

São passados na paz de uma vida

95 anos de amor-doação.

Monsenhor se entrega sorrindo,

É uma chama de vela a queimar.

Sem sentir os espinhos ferindo,

Se consome para iluminar.

Monsenhor é Cristo na terra

Ensinando o caminho da cruz,

Tem o dom, a palavra que encerra

A doutrina imortal de Jesus.

Neste dia de seu aniversário,

A beleza do céu se irradia,

Tanto tempo adorando e vivendo

A grandeza da eucaristia.

Monsenhor é arauto divino,

Sua prece é ordem de amor:

Ele traz lá do céu para nós

A presença real do Senhor.

Parabéns, Monsenhor. Saúde, alegrias. Que Deus conserve suas qualidades e lhe dê mais vida para que o senhor possa continuar nos rodeando com sua presença e orações.

Felicidades, mil felicidades!