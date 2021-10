Pais de alunos da Escola Estadual Menino Jesus de Praga dizem não à municipalização

Maioria dos vereadores aprova projeto em 1ª discussão

CARATINGA- Na noite de ontem, pais de alunos da Escola Estadual Menino Jesus de Praga realizaram uma manifestação contra o projeto de municipalização que, caso aprovado, tornará a instituição exclusivamente da rede municipal. Por outro, o projeto recebeu apoio da maioria dos vereadores.

O Projeto Mãos Dadas do Governo do Estado pretende municipalizar as turmas do 1° ao 5° ano de 12 escolas estaduais (sede e distritos), totalizando 2.719 alunos. No caso da Escola Menino Jesus de Praga, assim como a Escola Estadual Dom Carloto que ofertam somente esta modalidade de ensino, os imóveis poderão ser cedidos ao município.

Vagner Ferreira, que é pai de uma aluna do 4° ano disse que eles estão preocupados com o futuro dos alunos e professores e que a escola é tradicional. “Quais são os benefícios que ocorrerão? Qual será o destino dos servidores e colaboradores da escola? Se tratando de uma escola de tradição, que já formou diversas pessoas de bom caráter e sempre contou com vários profissionais de alto padrão no que tange à educação das nossas crianças, temos esse receio. O que se diz aqui não é a respeito da não capacidade do Poder Público Municipal de atuar à frente dessa instituição, mas, pelo fato de que nada foi esclarecido”.

Vagner ainda frisa que a comunidade escolar não foi ouvida, em sua totalidade, durante as discussões sobre o projeto. “Em nenhum momento. O que tomamos conhecimento aconteceu de forma muito rápida. Nossa preocupação é com o futuro das crianças que estudam aqui e até dos profissionais. O município tem condições de assumir toda essa carga de alunos que precisará ser transferida para outras escolas? Nosso grito de alerta é pela necessidade de entender o processo e, assim, dar nossa opinião. Será cedida toda a estrutura, todo o prédio”.

Com cartazes, os manifestantes seguiram até a Câmara Municipal, onde aconteceu a votação do projeto em primeira discussão. Depois de discussões, audiência pública e manifestações, o projeto foi aprovado pela maioria dos vereadores.

Foram contra o projeto apenas os vereadores Johny e Emerson. A votação em segunda discussão deve acontecer na próxima reunião.