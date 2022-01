PAINEL Mercado na bolsa

O mercado de café abriu o ano firme. Todos aguardavam um movimento de recuperação dos contratos de café na bolsa em Nova Iorque a partir desta semana, o que aconteceu, mas alguns fundos e operadores se adiantaram semana passada, surpreendendo o mercado.

Mercado físico

Na semana passada o mercado já iniciou com surpresas, com terça-feira (4) subindo mais de 1.000 pontos, chegando ao patamar de 237 pontos. Nesta semana já atingiu a marca de 244, retraindo nessa sexta-feira (14) para 239. O setor acredita em altas até o fim do mês, que podem atingir 250 pontos. Um patamar para o físico de 1.500 a saca.

Escritório Carvalhaes

Na opinião de especialistas de Santos SP, os fundamentos permanecem os mesmos. Continua sendo grande a preocupação com a queda na produção mundial de café e com os entraves logísticos globais, que tornam o quadro ainda mais complicado. A alta dos insumos foi acentuada, mais que dobraram de preço. A irregularidade do clima assusta os cafeicultores, que continuam arredios em vender o que resta de lotes da atual safra 2021/2022. As chuvas que caíram até agora neste verão, ajudam a estancar as perdas, mas não recuperam o que foi perdido com a longa seca de 2020 e 2021 e as três frentes frias de julho de 2021.

Negócios da semana

O mercado físico brasileiro abriu o ano calmo, sem negócios, em ritmo de feriado. Com a alta da semana, começaram a sair alguns negócios. O mercado é comprador. O valor das ofertas subiu nessa sexta-feira (14), mas a alta dos preços no mercado físico brasileiro no decorrer da semana foi menor que a alta em Nova Iorque. Os cafeicultores começaram a colocar lotes no mercado, mas nas bases de preços oferecidas pelos compradores, os volumes de negócios fechados são pequenos.

Empecilhos no setor

O café brasileiro que antes levava no máximo 35 dias para chegar até os Estados Unidos está demorando, pelo menos, quatro vezes mais para chegar ao destino. A crise logística já conhecida pelo setor, ganha ainda mais obstáculos com uma crise trabalhista nos Estados Unidos que vem afetando também a logística interna e entrega dos cafés nos armazéns.

Café para EUA

Segundo um trader da NuCoffee, que atua no escritório da empresa em território americano, o cenário é complexo, sem perspectiva de melhora no longo prazo. “A realidade é muito complicada, um fato que nunca tinha visto. O impacto no mercado americano é em todos os setores. Não tem como receber café, não tem como receber outras mercadorias e os problemas não devem se resolver, segundo especialistas, em menos de dois anos”. (fonte: site “Notícias Agrícolas”).

Política

O prefeito Dr. Welington promoveu nessa semana uma reunião com primeiro escalão de seu governo pedindo mais austeridade nos gastos. Para Welington, o custo da máquina administrativa vem crescendo numa proporção maior que a arrecadação, daí a importância de priorizar gastos e investimentos.

Chuvas

Se não bastasse a preocupação com os gastos administrativos, o ano de 2022 começou com chuvas intensas em todo estado de Minas Gerais, e Caratinga não ficou fora destas estatísticas. Nos bastidores da política os comentários são que os estragos na área rural do município teriam sido maiores, bem como a intensidades de chuvas. Os distritos de São João do Jacutinga e arredores teriam sido o núcleo das chuvas intensas.

Estradas

A notícia é que o governo municipal, assim que o tempo estiou na terça-feira (11), já teria mandado várias equipes “socorrer” as estradas e pontes nos distritos e córregos da região. Até nessa sexta-feira (14), ainda várias rotas rurais ainda tinham impedimentos, com barreiras atrapalhando o tráfego de produção. O sol deu uma ajudinha, mas pelo visto se não chover, o tráfego regularizará por inteiro mesmo, na próxima semana.

Mudanças

Nos bastidores os comentários são que o prefeito de Caratinga, Dr. Welington ainda fará algumas mudanças no governo para seu segundo mandato. Os mais céticos acreditam que não há motivos políticos para que mudanças aconteçam no governo municipal. Mudanças só lá paro o mês de abril, e ainda em segundo e terceiro escalão do governo municipal. Como o prefeito pouco se pronuncia a respeito, “se tá sol, qual o motivo de tempestade e trovoadas?”.

Aprovação

O prefeito Dr. Welington começa seu segundo ano de administração do segundo mandato com seu maior índice de aprovação junto aos caratinguenses. As 400 casas populares e as iluminações do natal no centro da cidade foram aprovadas pela população, que vê no prefeito segurança administrativa para conduzir o município até o fim do mandato.

Eleições

Na boca miúda os comentários são que a administração municipal estará apoiando dois deputados federais com suas lideranças, sendo um, o deputado de Caratinga, Mauro Lopes; e outro, o deputado do partido de Dr. Welington, o PSD com Misael Varella. Outros deputados ainda não foram confirmados, mas há indícios que Gustavo Santana, como deputado estadual seria o preferido do governo.

Oposição

O ex-presidente do legislativo mineiro Odiel de Souza, coordenador da campanha de Dr. Giovanni, comenta que o PSL deve lançá-lo a deputado estadual e fortalecê-lo eleitoralmente para uma disputa em 2024. Para uns é um trampolim para 2024, para outros é fortalecimento das lideranças da oposição para manter o grupo fechado.

Teinha

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Caratinga, Clausiano Peixoto, que apoiou Dr. Giovanni em 2020, está em dúvida se lança seu nome a deputado estadual ou se apoia Dr. Giovanni. Uma coisa é certa, Teinha quer manter o PTC em condições de disputar as eleições em 2024 com direito a uma vaga no legislativo caratinguense, já que nas eleições anteriores tentaram, mas a soma dos vereadores ficou longe da vaga sonhada.

Dete

O vereador Caratinguense mais votado nas urnas de 2020, Valdeci, o “Dete”, já confirmou nos bastidores que seu deputado federal será mesmo Mauro Lopes. Para Dete que apoiou Pedro Leitão em 2018, apoiar Mauro Lopes é cumprir os compromissos de melhorias para Santa Efigênia e Caratinga.

Catita

Outro vereador que já confirmou seu apoio a Mauro Lopes, é João Catita de Santa Luzia. A esperança de ver o distrito todo ligado à sede do município por via asfáltica faz com que Catita e a comunidade fortaleçam a aliança com Mauro Lopes em Santa Luzia.

Ronaldo da Milla

O vice-prefeito Ronaldo da Milla que tem o deputado Eros Biondini como um iluminador político, já teria um rol de 12 lideranças para fortalecer o nome de Eros em Caratinga para colocá-lo entre os quatro mais votados na santa terrinha. Entusiasmo e força política Ronaldo está demonstrado que tem, e sabe que os resultados de 2022 pavimentam a estrada de 2024.

Cleon Coelho

A segunda maior força política do município, o presidente do legislativo caratinguense Cleon Coelho, talvez hoje o mais próximo de Dr. Welington para uma sucessão em 2024, fez a tarefa de casa ao passar no legislativo a possibilidade de reeleição da mesa diretora. Nos bastidores todos sabem que Cleon tem a faca e o queijo nas mãos.

Irmão Emerson

O vereador Irmão Emerson foi um dos vereadores que pouco gostou da mesa diretora ter virado o jogo sucessório no legislativo caratinguense. Ele que está em seu segundo mandato, não manifesta muito. Mas que a sucessão da mesa diretora é um dos objetivos do parlamentar, isso já se comenta nos bastidores. Nas contas Emerson teria cinco votos e precisaria de mais quatro para formar maioria. Lembrando que o escrutino é secreto.

80 anos

Quem comemorou no dia 11 de janeiro a passagem natalícia de 80 anos foi o ex-presidente do legislativo caratinguense Darci da Silveira. O ex-vereador que reside no distrito de Santa Luzia foi homenageado pelos ex-colegas que fizeram questão de lembrar e parabenizá-lo pela passagem.

Hercílio Diniz

O empresário e deputado Hercílio Diniz, o terceiro mais votado nas urnas de Caratinga, está trabalhando um projeto no Ministério da Agricultura para beneficiar Caratinga através das barraginhas.

Hercílio Diniz II

Lideranças comerciais e agrícolas do município reuniram com o deputado no ano passado para revitalizar o projeto que contribui para minimizar os impactos das chuvas no centro comercial. Hercílio além de ter força política como deputado, também é comerciante em Caratinga e a pessoa certa para fortalecer programas neste sentido.

DIÁRIO

Outro show de cobertura do DIÁRIO, nas chuvas de janeiro. Na semana passada e início dessa, o DIÁRIO acompanhou na íntegra o que aconteceu na cidade e região. Nas redes sociais foram milhares de acessos de Caratinga, Minas, do Brasil e do mundo. Todos ligados querendo saber a notícia confiável e fresquinha. Parabéns à repórter Paula Lanes e toda equipe de bastidores. Quem está na chuva é pra se molhar!