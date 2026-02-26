Viih Tube é vítima de golpe ao tentar vender sofá pela internet

A influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil, Viih Tube, revelou nesta quarta-feira (25) que foi vítima de um golpe ao tentar vender um sofá pela internet. A criadora de conteúdo contou que decidiu expor o caso para alertar seus mais de 32 milhões de seguidores sobre o risco de fraudes em negociações online.

Segundo Viih, tudo começou após ela publicar o anúncio do móvel — que, de acordo com a influenciadora, era um item de alto valor e estava em bom estado. Pouco tempo depois, um suposto interessado entrou em contato e passou a se apresentar como funcionário do Mercado Livre.

Falso funcionário e taxas inexistentes

De acordo com o relato, o homem solicitou o pagamento de taxas que seriam supostamente obrigatórias para dar continuidade à negociação. A influenciadora acreditou na abordagem e realizou uma primeira transferência de R$ 600 via Pix, pensando se tratar de uma tarifa exigida pela plataforma.

Em seguida, enviou mais R$ 6.200 — valor correspondente ao preço do sofá — sob a justificativa de que a quantia seria devolvida após a conclusão do processo. Ao todo, o prejuízo chegou a R$ 6.800.

Viih explicou que o golpista utilizou mensagens detalhadas, e-mails elaborados e até perfis com identidade visual semelhante à da empresa, o que aumentou a credibilidade da fraude. A desconfiança só surgiu quando o banco entrou em contato para confirmar as transações realizadas.

“Que golpe bem feito”

Ao perceber que havia sido enganada, a influenciadora contou que chorou de raiva. “Que golpe bem feito”, desabafou. Ela fez questão de destacar que a plataforma não teve qualquer envolvimento com o crime.

Mesmo após receber os valores, o criminoso tentou continuar a ação, sugerindo que ela fizesse um empréstimo para finalizar a falsa venda. Foi nesse momento que Viih percebeu definitivamente que se tratava de um golpe.

Apesar do prejuízo, a influenciadora afirmou que ainda espera conseguir recuperar o dinheiro.

Alerta para golpes virtuais

Ao tornar o caso público, Viih Tube reforçou a importância de redobrar os cuidados em negociações online, principalmente quando há pedidos de pagamento antecipado ou cobranças de taxas fora dos canais oficiais.

Especialistas recomendam que usuários:

Desconfiem de solicitações de pagamento fora da plataforma oficial;

Confirmem informações diretamente nos canais oficiais das empresas;

Não realizem transferências sem verificar a autenticidade da cobrança;

Procurem o banco imediatamente ao identificar movimentações suspeitas.

O caso reacende o alerta sobre golpes cada vez mais sofisticados na internet, que utilizam identidade visual e comunicação profissional para enganar vítimas — inclusive figuras públicas com grande alcance nas redes sociais.