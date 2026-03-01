Caratinga celebra o centenário de Joaquim Eure Pereira

No dia 28 de fevereiro de 2026, Caratinga e toda a região comemoram uma data muito especial: os 100 anos de nascimento de Joaquim Eure Pereira, personalidade marcante e exemplo de dedicação à família e ao desenvolvimento agronômico do país.

Nascido em 1926, na cidade de São Miguel do Anta (MG), Dr. Joaquim Eure Pereira formou-se em Agronomia pela Universidade de Viçosa (UFV). Em Agronomia construiu uma carreira sólida e reconhecida. Em 1957, fixou residência em Caratinga, ao ser designado para atuar no Instituto Brasileiro do Café (IBC), instituição em que trabalhou com competência e comprometimento até sua aposentadoria, em 1989.

Casado com Célia Faria Pereira, o Dr. Eure formou uma admirável família, com os filhos 06 filhos e 07 netos. Hoje todos celebram, com alegria e gratidão, a vida centenária de seu patriarca.

O centenário de Joaquim Eure Pereira é uma oportunidade de reconhecer sua trajetória exemplar e de homenagear um homem que dedicou a vida ao trabalho, à ciência e à família. Uma história de valores, amor e contribuição que merece ser lembrada e celebrada.