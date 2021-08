Seis mandados de busca e apreensão são cumpridos em investigação de homicídio

INHAPIM/IMBÉ DE MINAS – Na manhã desta terça-feira (8), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Caratinga, desencadeou a operação “Emboscada”. A operação, que contou com apoio da Polícia Militar, teve por objetivo cumprir seis mandados de busca e apreensão nas zonas rurais de Imbé de Minas e Inhapim.

De acordo com o delegado Sávio Moraes, a operação também contribuiu para captação de maiores elementos de informações para delimitar a autoria do homicídio que ocorreu na zona rural de Imbé de Minas, no dia 25 de setembro de 2020.

Na ocasião, uma vítima de 41 anos foi assassinada com disparos de arma de fogo e pauladas, no momento em que voltava de motocicleta para sua casa. “Aparentemente houve uma emboscada, por isso o nome da operação, e a vítima que estava voltando de sua residência por volta das 19h, foi atingida por um disparo de arma de fogo, que ela chegou a cair da moto, e posteriormente foi agredida com pauladas”, explicou o delegado.

A Polícia Civil representou pelos mandados de busca e apreensão nas residências das pessoas que foram citadas durante o inquérito, sendo que em uma delas foram encontradas duas armas de fogo (espingardas calibre 28 e 32).

O homem de 33 anos, dono das espingardas, foi autuado em flagrante pelo de crime de posse ilegal de arma de fogo e conduzido para a delegacia para confecção dos procedimentos de praxe.

INTEGRAÇÃO

O capitão Wallace ressaltou a importância da integração entre as polícias. “Quem ganha com essa integração é a sociedade, e a Polícia Civil está de parabéns pelo planejamento da operação, e a Polícia Militar está sempre junto com a PC. Tanto o cidadão de bem, quanto o infrator, precisa perceber que as polícias trabalham juntas para elucidar todos os crimes que forem possíveis”, disse o capitão.