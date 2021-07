Ação é realizada entre os batalhões sediados em Caratinga e Manhuaçu, além de Iúna (ES)

DA REDAÇÃO – Nesta terça-feira (27), o 62º Batalhão de Polícia Militar, em conjunto com o 11° BPM, com sede na cidade de Manhuaçu, e também com o 14° BPMES, com sede em Iúna (ES), desencadearam Operação Divisa Segura.

As ações foram desenvolvidas nas regiões limítrofes dos municípios de Espera Feliz, Simonésia, Santa Bárbara do Leste e Guaçuí (ES) e visam prevenir e reprimir a prática de crimes violentos, principalmente o crime de homicídio.

Foram realizadas abordagens a pessoas e veículos suspeitos, além de estabelecimentos comerciais, com foco em reforçar a sensação de segurança da comunidade, sendo empregados na operação um efetivo de cerca de 20 militares e 06 viaturas policiais.