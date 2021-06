OPERAÇÃO ALFERES

Polícia Militar comemora 246 anos

CARATINGA – A Polícia Militar de Minas Gerais completou 246 anos nesta quarta-feira (9) e para celebrar a data, foram realizadas operações para prevenção criminal. De acordo com o tenente-coronel André Pedrosa, comandante do 62º Batalhão em Caratinga, desde o último dia 7, quando as operações começaram não houve registro de crime violento na área da unidade, que é composta por 25 municípios. “A Polícia Militar é considerada a mais antiga do país, e com alcance nos 853 municípios do estado, é uma instituição muito sólida, perene, e muito preocupada com a prevenção”, ressaltou o comandante.

André Pedrosa disse que as operações têm ênfase na presença dos policiais militares nas ruas, ou seja, mais próximos da comunidade. “Então a gente comemora 246 anos, mas a gente busca presentear a comunidade com essas ações, com operações diversas, mas principalmente preocupados com a prevenção. Além dessa operação presença, operações voltadas também para crimes de homicídio, batida policial, de combate ao tráfico de drogas, que estão dando resultado”.

O comandante lembrou ainda que durante a pandemia, a Polícia Militar continuou com a mesma preocupação, com a mesma dedicação em fazer frente à criminalidade. “Mesmo com nossos policiais correndo risco, tivemos um ano de 2020 onde houve queda nos índices de crimes aqui na unidade. E neste ano de 2021 a gente consegue reduzir melhorar os resultados. Isso é muito importante frisar para a comunidade, lógico que dependemos do apoio de todos em geral, das instituições, defesa social, Polícia Civil, Polícia Penal, Ministério Público e judiciário. Todos têm nos apoiado, principalmente a comunidade com informações, estamos tendo uma preocupação muito grande em relação à vida, é o bem maior protegido pela PM, a gente preocupa muito com os homicídios, a gente pede à comunidade que continue nos repassando informações que antecipem, problemas, evitando assim esses crimes”.

40 ANOS DA MULHER NA POLÍCIA MILITAR

O tenente-coronel André Pedrosa lembrou que a Polícia Militar comemora ainda os 40 anos da mulher na instituição. “A entrada da mulher foi muito importante para a PM, que alcança hoje todos os segmentos. E a mulher foi muito bem aceita, tem uma participação extremamente importante aqui na nossa unidade principalmente, elas fazem um excelente trabalho, é muito importante ter a mulher em nosso meio para nos ajudar com sua leveza, inteligência e perspicácia.

Há quase 11 anos na instituição, a sargento Josilaine também falou da importância da mulher na Polícia Militar. “Me sinto honrada em ter entrado na instituição, temos um papel muito importante que a gente desenvolve com o público, a mulher tem um tratamento diferenciado com as vítimas em atendimento de ocorrência, a Polícia Militar tem necessidade de ter a figura feminina”, completou a sargento.