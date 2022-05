Meteorologista Ruibran Reis explica massa de ar frio chega com forte intensidade, a partir de quarta-feira (18)

DA REDAÇÃO- Oficialmente, o inverno tem início no dia 21 de junho no Brasil, porém, este ano as baixas temperaturas devem ficar acentuadas mais cedo, conforme alerta da Defesa Civil Nacional para uma onda de frio intenso em várias regiões do País.

Segundo dados do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), uma massa de ar frio de origem polar deve avançar pelo Sul e, ao longo da semana, influenciar as temperaturas no Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil.

O DIÁRIO procurou o meteorologista Ruibran dos Reis, que destacou que a frente fria que chegou a Minas Gerais no último sábado (14), já se encontra entre os estados de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. “Esse sistema já está se deslocando para o oceano. Uma grande massa de ar polar entrou pela Argentina, já atua no Mato Grosso do Sul e vai chegar a Minas Gerais já a partir de quarta-feira (18). Com a chegada dessa massa de ar frio vamos ter ausência de nebulosidade, céu claro durante a noite, formação de geada em alguns municípios do Sul de Minas e da região Oeste”.

Ruibran afirma que na quinta-feira (19) e possível que se expanda a área com potencial de ocorrência de geadas. “Pode ocorrer no Sul de Minas, Campos das Vertentes, região Central e Triângulo. No dia 20 podemos ter também geadas em alguns municípios até do Leste do Estado e deverão ocorrer na madrugada nas regiões Sul, Oeste, Triângulo, Central e Campo das Vertentes”.

O meteorologista finaliza acrescentando que “a massa de ar frio chega com forte intensidade a partir de quarta-feira. Terça ainda com muita nebulosidade, com possibilidade de chuvisco, principalmente, nas regiões Leste e Nordeste do Estado”.

Cuidados especiais

Conforme a Defesa Civil Nacional, o período exige uma atenção especial com a população mais vulnerável, como enfermos, moradores de rua, idosos e crianças. “É essencial manter-se bem agasalhado, beber bastante água e evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além da higiene frequente das mãos. Essas medidas são de grande importância na prevenção de gripe, resfriados, pneumonia e demais doenças respiratórias, mantendo ainda mais cuidado com crianças e idosos – mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Nas noites com temperaturas mais baixas, recomenda-se, também, abrigar animais domésticos”, cita.