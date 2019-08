Estudante da Escola Municipal Manoel Martins de Oliveira, de Santa Bárbara do Leste, recebe a medalha de prata

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No último sábado (17), a Escola Municipal Manoel Martins de Oliveira realizou a tradicional Festa da Família e, durante o evento, houve uma homenagem ao professor Tiarllys Eduardo e aos alunos que se destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP 2018). O aluno Aníbal Pereira recebeu a primeira medalha de prata da história da Escola e as alunas Tainá Jennifer e Jhully Stefany receberam menções honrosas.

O evento contou com a participação do coordenador regional da OBMEP, Carlos Roberto Torrente. De acordo com o coordenador, a conquista da medalha de prata é muito significativa e aponta que Aníbal atualmente está entre os 300 melhores alunos do Brasil, o que é motivo de orgulho para todos que têm vínculos com a Escola Municipal Manoel Martins de Oliveira.

O professor de Matemática e incentivador dos estudantes, Tiarllys Eduardo trabalha na escola há 15 anos e destacou que essa conquista é reflexo de um trabalho sério desenvolvido por toda a equipe pedagógica, que sempre auxilia os alunos na mágica trajetória rumo ao conhecimento.

De acordo com o professor, nos últimos anos, através dos estudantes, a escola obteve uma menção honrosa em 2015, três menções honrosas em 2016, duas medalhas de bronze e duas menções honrosas em 2017. Já em 2018 foram uma medalha de prata e duas menções honrosas.

A prefeita Wilma Pereira parabenizou “os alunos brilhantes da escola, os professores que ajudaram a tornar esse sonho possível e todos os familiares, que sempre estão presentes, acompanhando e incentivando os estudantes na busca constante pelo conhecimento”.

Assessoria de Comunicação