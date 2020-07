Obras de recapeamento paralisadas

Prefeitura justifica diagnóstico de covid-19 de trabalhadores de empresa terceirizada

CARATINGA- As obras de recapeamento asfáltico, que seguindo o cronograma, estavam sendo realizadas no Bairro Santa Cruz foram paralisadas. De acordo com informações da Prefeitura de Caratinga, o motivo é que o executivo foi comunicado pela Zag Construtora, empresa responsável pelas obras, que três colaboradores da empresa teriam testado positivo para covid-19. De acordo com a empresa: “como o resultado foi proveniente de teste rápido, e sabendo da possibilidade de erro, os funcionários farão o teste em laboratório. A previsão é que o resultado saia em 2 ou 3 dias. Diante do resultado, saberemos se os contatos continuarão em quarentena ou se retomarão os trabalhos”.

A Prefeitura ressalta que o contrato com a empresa está vigente até 12 de novembro de 2020. Então, para a prefeitura os serviços não estão atrasados. “Pelo contrário, estão adiantados, sendo que o percentual das obras executadas é de 64%, somando 27 vias finalizadas”.

Em relação à elevação das tampas, comunicamos que já foi concluída em 65% das vias já recapeadas, ou seja, em 17 ruas. A previsão atual para a conclusão das obras previstas no contrato com a empreiteira é de 30 dias.