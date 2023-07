Obras de construção do Parque de Exposições de Inhapim entram em fase final

INHAPIM- As obras de construção do Parque de Exposições Onofre Elias dos Santos entram em sua fase final de construção. O imóvel de aproximadamente 18 mil metros quadrados foi adquirido pelo município no valor de R$ 1,5 milhões e está dando lugar ao Parque de Exposições para atender diversos eventos no município tais como feiras, exposições e atrações artísticas musicais, principalmente a Festa do Inhame.

A inauguração do Parque de Exposições está marcada para o dia 7 de setembro, feriado nacional de Independência do Brasil, oportunidade em que milhares de alunos desfilarão pelas principais ruas da cidade em direção ao parque. “Uma programação toda especial está sendo montada para inaugurarmos o Parque de Exposições de Inhapim, a princípio teremos o nosso desfile cívico em comemoração a Independência do Brasil com os alunos das escolas municipais e estaduais de educação que percorrerão as principais ruas da cidade em direção ao Parque de Exposições. Em breve divulgaremos todo evento”, informou o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”.

Nesta fase das obras, as equipes de pintura da prefeitura trabalham na parte externa do parque, já em seu interior os servidores do município estão na preparação do solo para instalação do piso dos estandes, que será todo em concreto polido. Em outra frente, os pedreiros estão na finalização da parte do acabamento dos banheiros com a instalação de pisos, e toda parte em granito. Outras equipes atuam nas instalações elétricas do parque, e na pavimentação das áreas comuns. O Parque de Exposições contará ainda com um mastro de 30 metros de altura onde será fixada a bandeira nacional, maior símbolo da nação brasileira.

A inauguração está prevista para ocorrer no dia 7 de setembro, e contará com a presença de autoridades municipais, além de toda população inhapinhense.

Assessoria de Comunicação