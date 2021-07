O que é cinomose canina e quais os tratamentos recomendados?

Quem é tutor de cachorro deve ficar bastante atento às doenças que podem surgir no animalzinho. Por exemplo, você já ouviu falar em cinomose canina? Essa é uma doença viral e altamente contagiosa que já levou a óbito muitos cães e deixou sequelas em outros que conseguiram se curar da doença.

Entre os principais sintomas daqueles que possuem a cinomose canina é a diarreia, inicialmente. Em estágios mais avançados, o vírus atinge o sistema respiratório e é comum surgirem secreções geralmente amareladas e densas que saem da região dos olhos e do nariz.

Como é a transmissão da cinomose canima?

Conforme já foi mencionado, a doença é muito contagiosa e ocorre pelo contato direto com outros animais já infectados, por meio das vias aéreas quando se respira o ar contaminado ou por fômites, o que corresponde aos objetos que tiveram contato com o portador da cinomose. É fundamental que você preste muita atenção ao seu peludo, pois alguns animais podem não apresentar sintomas, porém, ainda assim, serem portadores do vírus.

Esse vírus é altamente resistente e costuma se dar muito bem em ambientes frios e secos. Já em lugares arejados, com bastante luz e que sejam desinfetados com frequência ele deve durar, em média, três meses na área após a saída do portador.

Quais são os sintomas da cinomose canina?

Além dos sintomas já mencionados, na fase mais tardia da doença o cão pode ter o andar comprometido e sofrer tremores musculares que podem evoluir para convulsões, uma vez que, nesse estágio, o sistema nervoso central está bastante comprometido.

De um modo geral, outros sintomas podem incluir: apatia , vômito, febre, perda de apetite, paralisias, tiques nervosos, falta de coordenação, secreções oculares (remela em excesso) e secreções nasais (pus).

Além disso, por meio de um exame de sangue é possível identificar uma baixa na imunidade do animal, devido à replicação do vírus no sistema linfático. O animal infectado elimina o vírus por secreções (nasais e oculares), pelas fezes e pela urina em até 90 dias após ser exposto ao vírus.

Por isso, é essencial que ele não tenha contato com outros bichinhos e que cães sadios não tenham acesso à área contaminada durante esse período.

O que fazer em caso de suspeita de cinomose?

Primeiramente, tenha em mente que a melhor maneira de evitar que o seu animal sofra de cinomose canina é por meio da vacinação , a partir da v8 (v10, v11). A primeira dose deve ser aplicada no cão aos 2 meses de idade. A segunda aos 3 meses e a terceira no quarto mês de idade.

Dessa forma, seu companheiro estará protegido dessa doença que mata 85% dos animais que se contagiam com ela. Em muitos casos, a cinomose pode não ser fatal, mas deixa o cão com sequelas neurológicas gravíssimas, como tiques nervosos e paralisia de um membro ou outro.

Então, se o seu animal não possuir o quadro completo de vacina, evite que ele tenha contato com outros cães e com o chão ou com gaiolas que não foram higienizados adequamente.

Qual o tratamento para cinomose canina?

Se, após os exames laboratoriais, o médico-veterinário confirmar que o animal contraiu o vírus e apresenta a cinomose, o tratamento deverá ser para combater as doenças ocasionadas pelo vírus e tratar os eventos paralelos que o vírus causa, por meio de medicamentos.

Isso inclui remédios para febre, convulsão, diarreia, vômito, excesso de secreções etc. Uma recomendação muito importante, também, é manter o cãozinho em um ambiente limpo e com temperatura agradável, além de oferecer uma alimentação balanceada para amenizar os sintomas.

Porém, isso não elimina o vírus do organismo do cão. O prognóstico vai variar de acordo com cada animal. Mas, em geral, os filhotes são mais frágeis na recuperação e têm uma alta taxa de mortalidade. Afinal, apesar de o sistema imunológico estar se desenvolvendo, ele não está apto para se defender dos ataques do vírus.

Portanto, devido à gravidade da cinomose canina, não resta nenhuma dúvida que a prevenção — por meio da vacinação — é a melhor maneira de ajudar o seu amigo de quatro patas. Além disso, é importante fazer visitas frequentes ao veterinário.

