“O povo tem que ter saúde, educação, mas, também merece se divertir”, afirma prefeito de Santa Rita de Minas

22° Santarritense Ausente acontecerá no mês de setembro

SANTA RITA DE MINAS- “O povo tem que ter saúde, educação, mas, também merece se divertir”. A declaração é de Ademilson Lucas, prefeito de Santa Rita de Minas, município com 6.773 habitantes.

Em entrevista ao DIÁRIO, ele anunciou a 22ª edição da Festa do Santarritense Ausente, que acontecerá nos dias 22 a 24 de setembro. “É uma festa histórica em nossa cidade, o povo das cidades vizinhas sempre gosta muito de participar aqui, ficamos muito felizes por isso, sempre prestigiando a nossa festa aqui em Santa Rita de Minas”.

De acordo com o prefeito, Santa Rita de Minas tem muitos motivos para comemorar. “Teremos uma programação muito legal e o povo gosta de festa, a gente tem que realizar esse sonho do nosso povo. Sempre falo, o povo tem que ter Saúde, Educação, mas, também merece se divertir, tem que ter uma festinha. Temos muita coisa boa aqui na nossa cidade acontecendo, muita obra e vamos fazer muito mais. Graças a Deus, conseguimos muitos recursos para nossa cidade através dos deputados, só agradecer a Deus e ao povo também, o povo é muito parceiro, sempre contribui muito com a nossa cidade”.

Ademilson Lucas deixa um convite para a festa que contará com grandes atrações musicais, inclusive conhecidas nacionalmente. “Quero convidar a todos, que estejam conosco nesses três dias de festa. A festa é de vocês, a gente faz é para o povo. Então venham festejar com a gente”.

PROGRAMAÇÃO

22 de setembro- a partir das 20h

Lauro Bonde

DJ Marcy Lopes

João Lucas e Diogo

23 de setembro- a partir das 20h

Gilson Fegalli & Celso Lee

Luiza Martins

Vinicius Terra

24 de setembro- a partir das 12h

Mara Sampaio

Jimmiz Diaz

Lieny