O HUMORISTA WESS

CARATINGA – Humorista nato, o entrevistado da vez no programa “Conectados com Marcy Lopes”, é o inhapinhense Wesley Ribeiro, 22 anos, conhecido como Wess em suas redes sociais.

Fã do humorista Paulo Gustavo, que recentemente faleceu vítima de covid-19, Wess sabe tirar boas risadas das pessoas e sonha fazer seu stand-up comedy.

Como você decidiu gerar conteúdo de humor?

Então, necessidade. A gente não tinha o que fazer mesmo, não tinha condições financeiras para estudar, mas brincadeiras à parte, eu comecei com a pandemia. Veio a pandemia e todo mundo começou a ficar desempregado, eu não fui diferente. A gente que é da classe D, sempre fica prejudicada. Meu patrão na época me mandou embora, disse que não tinha como me pagar, então eu falei assim: ‘vou fazer alguma coisa”, então comecei a fazer umas saladas fitness para vender em Inhapim, de porta em porta, mas logo depois eu descobri o marketing digital, então além de promover as minhas saladinhas, pude me autopromover, porque eu já tinha essa veia artística, essa veia humorística, aí comecei a fazer alguns vídeos e deu certo’.

Em quem você se inspira para fazer esses vídeos engraçados?

Eu me inspiro em muitos humoristas, minha veia sempre foi artística. Inspiro muito no Paulo Gustavo, que nos deixou esse ano infelizmente, mas eu me inspiro muito nele, na trajetória dele, nas piadas ácidas e críticas, porque o papel do artista é isso né? É ser imparcial, e dar a nossa opinião, e claro um pouco de humor é sempre bem-vindo.

Você pensa em fazer stand-up?

Com certeza, é um grande sonho. Só que até então eu não tive oportunidade e nem estrutura. Recentemente tiveram pessoas me procurando como parceiros, e empresas grandes me procurando para fazer esse projeto, até então está à caminho, mas nesse fim de ano sairá graças a Deus, espero contar com presença de vocês todos.

No seu dia a dia você também costuma fazer piadas com seus amigos?

Sim, eu faço piada. A gente tem que sempre que dividir, é bom o humor, isso da brincadeira, mas o tempo todo e chato né? Então os meus amigos, minhas amizades mais no pessoal, estou sempre fazendo piada, mas ao mesmo tempo também estou levando a sério. Entre os amigos eu sempre sou o ‘molecão’ da turma que está sempre fazendo a galera rir, desde sempre fui assim.

Como eles reagem?

Eles reagem de uma forma muito bacana e me apoiam. Acho que o apoio familiar e amizade são as coisas que dão mais motivo pra gente continuar, porque é muita crítica, e muita gente deixando a gente pra baixo. Quando a gente tem amigos que apoiam, é muito importante.

Muitas vezes o humor tem um lado critico, como lidar com isso?

Olha eu sei lidar muito com a crítica, pois acho que faço muito humor. Se vem e me critica, sempre levo para o lado esportivo, às vezes é uma crítica não construtiva, mas tento levar pro construtivo, como artista eu sei lidar muito bem com isso. A gente sabe que não adianta ter uma mente aberta, sendo que nossa sociedade e principalmente a cidade onde moro é pequena, às vezes até atrapalha a gente, mais lido muito bem com isso, e eu penso lá na frente, foco muito no que Deus reserva para mim.

Como produzir conteúdo de humor em uma cidade pequena?

Olha, é difícil, mas graças a Deus ultimamente a questão do digital influencer está vindo com tudo. As pessoas estão respeitando cada vez mais, além de ser humorista, trabalho como digital influncer, as pessoas acabam respeitando porque veem que a gente se dedica. Muita gente tem cabeça fechada, muita gente critica, mas igual eu falei, sempre tento levar isso por um lado construtivo, olhando lá na frente.

Você acha que existe algum tipo de piada que não se faz, ou vale tudo?

Com certeza né! Como eu disse pra vocês, faço o humor crítico, a gente brinca com muitas coisas mais sérias, mas acredito que brincar com o trágico, brincar com humor negro, acho que isso não se faz. Sou um cara que ri das minhas próprias desgraças, das coisas que acontecem de ruim, mas é claro que não adianta eu ter esse pensamento, que nem todo mundo vai pensar igual, nem todo mundo eu vou agradar, mas com toda certeza tem coisas que a gente não fala, e tem coisas que a gente não brinca mesmo.

Quais são os seus projetos nas redes sociais?

Meus projetos são de expandir na área artística, seja ela pra qual lado for. Meu foco é humor, estou seguindo isso, então o meu projeto é crescer, tenho uma meta de ter um milhão de seguidores, chegar à casa do milhão de seguidores, com a graça de Deus a gente vai chegar.

PING- PONG

Alegria: Fazer o meu trabalho

Amor: Jesus cristo

Sonho: Atingir a casa de um milhão de seguidores no Instagram

Viagem: Estados Unidos

Música: Gustavo Lima