Novas doses da AstraZeneca estarão disponíveis nessa segunda-feira (8)

CARATINGA – A Prefeitura de Caratinga informou que o município recebeu nesta sexta-feira (5), 1.580 doses da vacina AstraZeneca, que serão distribuídas para todas as Unidades de Saúde.

As doses onde estarão disponíveis a partir de segunda-feira (8), às 13h. Vale ressaltar que serão utilizadas, exclusivamente, para aplicação da segunda dose.

“Importante lembrar que o município depende do envio do imunizante por parte do Governo do Estado para dar sequência à imunização. À medida que novas doses forem recebidas, a administração comunicará para toda a população”, destaca o executivo.