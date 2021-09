No Setembro Amarelo, Santuário lança projeto “Escutar”

CARATINGA- No Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção e conscientização contra o suicídio, a Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus- Santuário lança o projeto “Escutar”, que ofertará atendimento psicológico à comunidade.

De acordo com padre Júnior Marques, a ideia surgiu da observação das angústias dos fiéis, que têm se intensificado desde o ano de 2020. “Abraçamos o Setembro Amarelo dentro de um grande projeto que temos aqui no nosso Santuário, que é o “Escutar”, onde estamos oferecendo atendimento psicológico para as pessoas que nos procuram, porque percebemos que muitas adquiriram doenças psicológicas durante a pandemia. Pensando nisso, nossa paróquia já está se organizando para atender a essa demanda que cada vez mais é crescente dentro do nosso bairro”.

Quando se fala nos conflitos mentais que muitas pessoas estão atravessando, inevitavelmente, vem o alerta para a depressão e, consequentemente, o suicídio. Pensando nisso, a Paróquia abraçou o Setembro Amarelo com ainda algumas programações especiais. “No dia 1° as janelas e a torre nova do Santuário serão iluminados de amarelo para lembrar que abraçamos a causa. Dia 9 teremos uma live com alguns dos psicólogos voluntários que estarão trabalhando aqui conosco. Dia 11, na Novena Perpétua de Nossa Senhora de Lourdes, na Gruta, às 16h30, iremos tratar também da temática do Suicídio, da valorização da vida”.

Padre Júnior enfatiza que são muitas ações para chamar atenção da população e comunidade de fé da Paróquia Coração Eucarístico de Jesus. “Para essa realidade que não está muito longe de nós. O suicídio está mais perto que nós imaginamos, por isso, é nosso dever como cristãos abraçar essa causa e lutar por ela. As pessoas estão com medo de sair de casa, de tocar, abraçar, estão ansiosas, depressivas. Todo cuidado é pouco e a prevenção é a melhor forma de poder ajudar a essas pessoas, por isso, estamos atentos como nos pediu o Concílio Vaticano II, aos sinais dos tempos”.

OS ATENDIMENTOS

O Santuário está organizando os últimos detalhes para que o projeto comece a funcionar ao longo deste mês de setembro, com toda estrutura necessária. “Será lá cima, na Gruta, no nosso até então chamado Centro Catequético, que iremos mudar por causa dos projetos que estão surgindo. Temos oito salas grandes amplas, banheiro, cozinha, tudo preparado. Voluntários estão chegando, graças a Deus, para ficar como secretária, pessoas para fazer café para esses psicólogos, dar assistência melhor para todos. Ainda não temos os horários porque dependemos dos horários dos psicólogos que são voluntários, mas, em breve divulgaremos à comunidade”.

Quem desejar ser atendido pelo projeto, já pode entrar em contato pelo Facebook Pascom Santuário, nas missas, com os agentes de Pastoral ou pelo telefone 3321-2359. “Quanto mais pessoas souberem do nosso projeto, porque estamos para ajudar e nesse tempo de pandemia as pessoas estão precisando muito da nossa ajuda. Temos como cristão o dever de estar para ajudá-las”, finaliza.