Nexgard é um remédio contra carrapatos e pulgas

O tablete mastigável Nexgard é indicado para a prevenção e terapia contra populações de pulgas e carrapatos em

cães. O medicamento também pode contribuir no tratamento

de alergias na pele do cachorro, que muitas vezes são causados por esses parasitas.

Para matar pulgas e carrapatos com NexGard, é preciso

que as pulgas e carrapatos estejam se alimentando do sangue do

cachorro. Assim eles estarão, também, absorvendo o medicamento. Combinado à uma estratégia de limpeza do ambiente, o

NexGard pode ajudar a eliminar de uma vez por todas a presença dos ectoparasitas nas áreas onde o animal tem acesso. Já que

ele quebra o ciclo de vida da pulga.

