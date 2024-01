Necessário vos é nascer de novo

Quando iniciamos mais um ano, temos a tendência de planejarmos e de esperarmos que o ano que se inicia seja melhor que o ano que passou. Planejamos mudanças em nossas ações antigas, planejamos novas coisas para serem feitas ao longo do ano, tudo isso, na busca e na expectativa de que o ano que está começando seja melhor que o ano que se findou.

Mas, a realidade de muitas pessoas já deixou claro, ao longo dos anos que, muitos planos de início de ano não duram nem até o meio do ano, isso, quando muito.

Isso acontece, porque, na maioria das vezes, queremos “mudar” nossas vidas sem mudar a nós mesmos, queremos mudar o exterior, a parte visível de nossas vidas, sem mudar o nosso interior, sem mudar nossa essência. Queremos fazer a mudança de fora para dentro, quando ela precisa ser de dentro para fora.

Quando isso acontece, quando queremos mudar nossas vidas e ações sem mudar nosso interior, as mudanças feitas tendem a não durar, de forma que, mais dia, menos dia, nós, e nossas vidas, acabam voltando a ser o que era antes e, quando chega o fim do outro ano, planejamos, novamente, os mesmos planos, para que, no próximo ano, dar com os burros n’água mais uma vez, pois, nenhuma mudança é duradoura se nós continuamos a ser as mesmas pessoas, com a mesma mentalidade, os mesmos interesses, com os mesmos desejos e ambições.

Por isso, Jesus diz aos seus discípulos que devemos “nascer de novo”, destacando que a mudança interior deve ser completa e radical, abarcando todas as áreas de nossas vidas.

Jesus e o cristianismo vão destacar a experiência do novo nascimento como extremamente necessário para a salvação, mas, não somente isso, pois, somente essa ação tem a capacidade de mudar a vida de uma pessoa radicalmente. Somente através desse “novo nascimento”, dessa mudança de mente – metanóia – que nossas ações serão mudadas de verdade, pois essa mudança interior afeta não somente nossos atos e ações exteriores, mas afeta e muda nossas intenções e, com isso, nossos propósitos e, como consequência, muda nossas vidas.

Então, para esse início de ano, se desejamos uma vida nova que nos trará um ano verdadeiramente novo, a fórmula mais exata a ser aplicada é a de Jesus: nascer de novo. Nascer da água e do Espírito e, como consequência, ser feitos filhos de Deus, tendo uma vida nova aqui e, como consequência, ganhar a vida eterna.