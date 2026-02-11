Febraban informa sobre o expediente bancário durante o Carnaval

Bancos estarão fechados nos dias 16, segunda-feira, e 17 de fevereiro, terça-feira, e retornam suas atividades na quarta-feira, dia 18, a partir das 12 horas

DA REDAÇÃO – Os bancos não terão atendimento presencial ao público nas agências nos dias 16 de fevereiro (segunda-feira), e 17 de fevereiro (terça-feira), feriados bancários, durante o período de Carnaval. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

O atendimento será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (18/02), a partir das 12h (horário de Brasília), com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.

Nas localidades onde as agências fecham tradicionalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, garantindo o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento nos dias em que não há compensação – 16/02 e 17/02 – poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, 18/02. O sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira.

Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

“Os canais digitais dos bancos, como aplicativos e internet banking, proporcionam agilidade, praticidade e economia ao permitir que o cliente realize diversas transações sem precisar sair de casa”, afirma o diretor de Serviços e Segurança da Febraban, Raphael Mielle.

Entre os principais benefícios destacam-se o uso facilitado de ferramentas como o Pix, pagamentos, transferências, investimentos e consultas de saldo em tempo real.

“As plataformas digitais oferecem segurança nas operações, automação de processos financeiros e eliminação de filas e burocracias típicas do atendimento presencial. Com funcionalidades intuitivas e disponíveis 24 horas por dia, o cliente tem autonomia para gerenciar sua vida financeira de forma eficiente, segura e conveniente”, acrescenta Mielle.

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).