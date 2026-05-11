Ex-âncora do ‘Bom Dia Brasil’, Chico Pinheiro revela câncer

O jornalista, de 72 anos, que deixou a Globo em 2022, foi diagnosticado com tumor no intestino

Chico Pinheiro, de 72 anos, ex-âncora do Bom Dia Brasil, da Globo, revelou que foi diagnosticado com câncer no intestino. O desabafo sobre o diagnóstico aconteceu durante uma entrevista dele com o cantor e compositor Zeca Baleiro, de 60, para o Chico Pinheiro Entrevista, que vai ao ar nesta segunda-feira (11), às 19h.

“Agora eu vou contar uma coisa aqui que eu não estava disposto a falar dela, mas é inevitável, porque eu vou puxar uma música sua. Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia, descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia e três dias, depois eu ia para casa… Por robótica”, contou, sem detalhar quando foi a cirurgia e a internação.

Chico lembrou, no entanto, que o procedimento teve uma evolução desfavorável. “Só que teve uma complicação posterior. Que eu saiba, não é culpa de nenhum médico… Realmente teve uma aderência intestinal e teve que abrir e operar. E eu passei uns belos dias na UTI. E a coisa mais presente na minha cabeça era você cantando. Ouvi você cantar uma música todo o tempo. Ouvia e chorava. Não era chorar de medo nem de nada, não. Era de perceber as pessoas que, na correria, você não vê, né?”, relatou.

Fonte: Globo

