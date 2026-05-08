Cai helicóptero da família de Henrique e Juliano; veja atualizações

Pai da dupla, o empresário Edson Alves dos Reis, pilotava a aeronave no momento do acidente

O helicóptero da família de Henrique e Juliano caiu nesta sexta-feira (8) nas proximidades da fazenda dos cantores, no Tocantins. O pai da dupla, o empresário Edson Alves dos Reis, pilotava a aeronave no momento do acidente. Ninguém ficou gravemente ferido.

Em vídeo publicado no Instagram, Henrique afirmou que o pai da dupla, o empresário Edson Alves dos Reis, pilotava o helicóptero no momento da queda. Segundo ele, o acidente causou apenas danos materiais.