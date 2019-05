Prefeitura de Caratinga estima 1.080 atendimentos dos dias 3 a 8 de junho

CARATINGA- Você precisa de atendimento oftalmológico? A Prefeitura de Caratinga está convocando este público para o Mutirão de consultas e exames oftalmológicos, que acontecerá entre os dias 3 a 8 de junho, na Policlínica.

De acordo com a secretária de Saúde, Jacqueline dos Santos, a logística que foi preparada prevê o atendimento a 180 pacientes por dia, sendo divididos entre parte da manhã e tarde.

Serão realizados os seguintes exames: avaliação de acuidade visual, refração computadorizada, refração detalhada e definitiva, exame de movimentos oculares, fundoscopia e exame da parte posterior dos olhos, exame de biomicroscopia, pressão intraocular e teste do olhinho.

São considerados dois grupos de pacientes. Aqueles que já protocolaram o encaminhamento, devem procurar a Central de Marcação munidos de RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência para o atendimento. “Temos alguns que já protocolaram há algum tempo solicitação de uma consulta ou exame oftalmológico. Esse paciente simplesmente precisa comparecer munido desses documentos e encaminhamento médico ao procedimento caso ainda possua. Alguns pacientes em decorrência do tempo de protocolo não mais têm o pedido em mãos, pode da mesma forma comparecer, uma vez que o nome estará protocolado lá para esse atendimento”.

O segundo grupo, que tem uma demanda de atendimento oftalmológico, porém não deu entrada ao encaminhamento, deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para receber este documento. Em seguida, deve ser feito o protocolo na Central de Marcação de Exames para agendar o atendimento.

Para a população da área rural, a recomendação é de que o cidadão procure diretamente a unidade de saúde, pois o enfermeiro coordenador realizará a coleta dos documentos, incluindo o encaminhamento (caso possua) e encaminhará para a central, para que só haja deslocamento do paciente no dia de realização do procedimento.

Conforme Jacqueline, há possibilidade de realização de outros mutirões, caso não seja possível suprir toda a demanda. “Havendo necessidade, se nossa demanda sobrepor a oferta dessa primeira semana, já temos uma agenda programada para os próximos mutirões que se fizerem necessários”.

ESTRUTURA

Serão atendidos 23 pacientes por horário. O local ainda contará com tenda e estrutura de água para hidratação do público. “Definimos essa quantidade até mesmo para que eles não fiquem esperando muito tempo na fila. E lá dentro terão pessoas que irão direcioná-los para os consultórios”, frisa Cícera Dulce, superintendente de Gestão.

O mutirão não contemplará cirurgias. Mas, os pacientes que apresentarem essa demanda serão acolhidos e direcionados conforme sua necessidade.