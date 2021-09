Município receberá recurso para enfrentamento das demandas assistenciais geradas pelo novo Coronavírus

DA REDAÇÃO- De acordo com a Portaria GM/MS nº 2.237 publicada no Diário Oficial da União, Caratinga receberá recurso financeiro para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do novo Coronavírus – Covid-19.

Ao todo R$ 1.189.686.000 estão previstos no crédito extraordinário da Medida Provisória nº 1.062 de 9 de agosto de 2021, a serem disponibilizados aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, em parcela única. O município de Caratinga receberá R$ 1.497.000,00.

O Fundo Nacional de Saúde deverá adotar as medidas necessárias para a transferência dos montantes aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, em parcela única, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde – SAES/MS.