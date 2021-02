Município receberá mais 680 doses da vacina contra covid-19

Imunização segue para os idosos acima de 90 anos e profissionais de Saúde

DA REDAÇÃO- Começou nesta terça-feira (9) a distribuição para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URS) de mais 315.600 doses da vacina CoronaVac, recebida no domingo (7). Essa é a quarta remessa recebida do Ministério da Saúde.

Além dos trabalhadores da saúde, idosos de 90 anos ou mais também começam a ser imunizados em todo o estado. Mais de 100 mil idosos devem ser contemplados neste momento, em mais uma etapa da maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.

Os aviões, em direção às unidades regionais, saíram do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. A logística, desenvolvida pelas Forças de Segurança do Estado (Polícia Militar de Minas Gerais, Policia Civil de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil), levou em consideração a efetividade de entrega dos imunizantes para a população.

Conforme o superintendente regional de Saúde Ernany Duque, a regional de Coronel Fabriciano, da qual Caratinga faz parte recebeu ontem 11.600 doses da vacina. Hoje, a distribuição tem início a distribuição das doses para os 35 municípios. “Esperamos que no mais tardar sexta-feira, eles já comecem administrar essas doses aos seus munícipes”, disse.

O município de Caratinga receberá mais 680 doses que, de acordo com a prefeitura, serão utilizadas para continuidade da vacinação dos profissionais de Saúde e dos idosos. “Assim que acabar a vacinação dos idosos de 90 anos, o município iniciará a vacinação dos idosos de 80 a 90 anos com data de início ainda a ser divulgada”, informou.

Além das novas doses, o município irá receber 318 doses para a aplicação da 2° dose nos profissionais de saúde.

PNI e população idosa

De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS), os riscos de agravamento e óbito por covid-19 e de vulnerabilidade social foram considerados para a definição dos grupos prioritários.

Segundo a Nota Técnica publicada pelo ministério, foram avaliados a transmissão comunitária e o risco de morte por covid-19 relacionado a faixas etárias mais avançadas, que chega a ser 8,5 vezes maior para hospitalização e 18,3 vezes maior para óbito entre idosos com mais de 90 anos ou mais.