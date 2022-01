Município decreta estado de calamidade devido às chuvas

350 famílias estão desalojadas e oito desabrigadas

CARATINGA – A intensidade das chuvas em Caratinga nas últimas 48 horas causou muitos deslizamentos, alagamentos e duas pessoas morreram. O município decretou estado de calamidade nessa segunda-feira (10).

Segundo a superintendente de Defesa Social, Cristiane Faria Durval, conforme já estava previsto e a Defesa Civil já havia colocado o alerta acerca da massa de ar frio que estava sobre a região, que vem afetando vários municípios de Minas Gerais, Caratinga sofreu com um índice pluviométrico muito alto. “Nossa previsão infelizmente aconteceu devido a um acúmulo muito grande, e com isso tivemos vários deslizamentos e alagamentos, e em alguns pontos, tivemos estradas interrompidas e várias situações que trouxeram transtornos”, disse Cristiane Durval.

Ainda de acordo com a superintendente, Caratinga recebeu nos meses de outubro, novembro e dezembro quase 700 mm de chuva, e isso encharcou muito o solo. E como a massa de ar frio se aproximou e choveu intensamente nesse final de semana, o município recebeu apenas nas últimas 48 horas, aproximadamente 200mm de chuva. “Na noite de sábado (8) para domingo (9), durante quatro horas, tivemos índice pluviométrico de quase 118 mm, que acarretou alagamento em alguns pontos, deslizamento em vários locais, e com isso a gente teve muitas quedas de terras em estradas. Infelizmente tivemos dois óbitos registrados no município de Caratinga, um devido ao deslizamento de terra, que derrubou a parede da casa do imóvel da pessoa, e outro devido a um veículo que foi carregado pela correnteza no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu”, explicou Cristiane.

A Defesa Social está alertando as pessoas que moram na área de risco e pedindo para que não permaneçam nesses locais durante o período chuvoso. “Todo suporte em relação a essas famílias a gente tem tentado dar, a mãe do homem que veio a óbito no bairro Santa Cruz foi alocada para um aluguel social, e está tendo todo acompanhamento da assistente social. Outras famílias que foram afetadas por deslizamento também estão sendo acolhidas pela defesa social e pela assistência do município”.

Nessa segunda-feira (10) eram 350 famílias desalojadas, e oito famílias desabrigadas que já estão em aluguel social.

Quanto aos distritos, Cristiane afirmou que foram mais afetados diretamente nessa segunda-feira (10), sendo que nessa madrugada alguns deles começaram a ficar mais ilhados. “A massa de ar frio ainda permanece sobre a região centro-oeste, a previsão de chuva seria até amanhã (terça-feira,11), mas está muito instável. A recomendação é para que a população continue atenta, principalmente nas áreas de deslizamento, as áreas de alagamento estão sendo constantemente monitoradas, nós soltamos alertas constantes em relação ao nível do rio. A prioridade é salvar vidas. As pessoas podem entrar em contato pelo 199, defesa civil, ou WhatsApp, 33329-8043, caso precisem de ajuda”, concluiu Cristiane Durval.

ILHA DO RIO DOCE

João Henrique Vieira da Silva, coordenador da Defesa Civil, falou sobre os problemas causados pela chuva na Ilha do Rio Doce. “Na Ilha do Rio Doce tivemos um volume de chuva significativo, nas cidades, montante do rio Piracicaba, que é o rio que deságua no rio Doce, quando eles se encontram na cidade de Ipatinga, e afetam a Ilha. Tivemos uma informação da hidrelétrica Sá Carvalho, que estaria passando um volume de chuva significativo e afetaria a Ilha do Rio Doce. Quando chegasse ao volume de 850m³, já teria problema, e hoje (segunda-feira, 10) por volta das 5h, tivemos o volume de 1.200m³ na hidrelétrica, o que causou o problema. Ainda está subindo o volume de água na Ilha, tende a ser um volume maior que a chuva de 2020. Estivemos com equipe dos bombeiros que está fazendo resgate das vítimas que não conseguiram sair, foi montado um abrigo para receber essas famílias”, detalhou João Henrique.

MEIO AMBIENTE

O secretário de Meio Ambiente, coronel José Carlos de Souza, falou sobre a limpeza que está sendo feita na cidade. “Tivemos inundações na avenida Olegário Maciel, na praça Calógeras, e em algumas travessas da rua Raul Soares. Tivemos ainda alguns deslizamentos de terra. O trabalho da secretaria de Meio Ambiente é localizar esses eventos e deslocar de imediato suas equipes de limpeza. No domingo 35 funcionários foram alocados, três máquinas, três caminhões-pipa, diversos caminhões caçamba para a limpeza, e por volta das 20h, estava tudo limpo. Como os distritos ainda estão com alagamentos, e tão logo acabe, iremos alocar equipes para limpeza. Alertamos que nesses eventos quando ocorre encharcamento da terra e depois insolação, muito barrancos costumam trincar e cair, então as pessoas devem ficar e pedir socorro através do telefone 33 3329 – 8051 para desobstrução de vias e redução de risco de novos desabamentos”, disse o secretário de Meio Ambiente.