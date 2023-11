MP Itinerante nas cidades de Conceição de Ipanema, Pocrane e Taparuba

DA REDAÇÃO- As cidades de Conceição de Ipanema, Pocrane e Taparuba receberão na próxima semana os serviços do Ministério Público Itinerante,

O evento conta com uma estrutura com unidades móveis, tendas e estandes, onde os cidadãos dos municípios poderão receber atendimento em relação às diversas áreas de atuação do Ministério Público e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como direito do consumidor, saúde, meio ambiente, família, idoso e pessoa com deficiência, crianças e adolescentes, além de atendimento jurídico e serviço de conciliação.

A ação vai mobilizar ainda, diversos parceiros que oferecem serviços gratuitos, como a emissão de certidões, atendimentos sobre previdência, entre outros, além de promover reuniões públicas presididas pelos promotores de Justiça sobre causas coletivas da população.

O ciclo começa em Pocrane, na terça-feira (28), a partir das 9h, em frente à Paróquia Nossa Senhora da Penha. Já na quarta-feira (29), será a vez de Taparuba receber os serviços gratuitos, no ginásio poliesportivo João Godoy de Oliveira. O MP encerra em Conceição de Ipanema na quinta-feira (30), na Escola Municipal José Olímpio.

Estarão disponíveis nestas cidades Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais e Ouvidoria da Mulher com esclarecimento de dúvidas sobre pensão alimentícia, guarda, separação etc; Cartório de Registro Civil com emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, retificação de nome e reconhecimento voluntário de paternidade; Promotoria local com escuta e acolhimento de demandas da população, consulta e análise de processos; e CEJUSC Itinerante com atendimentos na área de mediação e realização de audiências de conciliação.