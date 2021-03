Motociclista perde controle direcional e morre em acidente na BR-474

CARATINGA– Um grave acidente aconteceu na tarde do último sábado (13) na altura km 141 da BR-474, rodovia que liga Caratinga a Ipanema. A moto era pilotada por Adilson José Medeiros, de 33 anos, que levava na garupa o amigo dele, um adolescente, de 16 anos. Adilson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O garupa foi socorrido por uma ambulância.

“O acionamento dessa ocorrência foi, via 193, e nós nos deslocamos para o local por volta das 12h. Ao chegarmos no local, nós nos deparamos com duas vítimas. Uma vítima, que é o condutor da motocicleta, se encontrava sem os sinais vitais, e a outra vítima, o garupa, apresentava escoriações e estava sendo conduzido por uma ambulância da região. Segundo relato do próprio carona, o condutor da motocicleta veio a se desequilibrar e a moto foi na direção da canaleta, batendo numa placa de sinalização. Essa vítima estava ao solo, apresentando sangramento intenso e exposição de massa encefálica”, disse a sargento BM Aline.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e perícia da Polícia Civil estiveram no local.

Após os trabalhos periciais, o corpo de Adilson foi levado pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga.