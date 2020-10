Motociclista fica gravemente ferido em colisão na BR-116

SANTA RITA DE MINAS – Lucas Junio Dornelas, de 32 anos, ficou gravemente ferido após sua moto Honda CG Titan, com placas de Vermelho Novo, se envolver numa colisão com um carro. O acidente foi registrado na noite de domingo (4) no km 539 da BR-116, em Santa Rita de Minas.

Segundo informado por populares, o motorista do carro fugiu logo após o acidente. Ele não tinha sido identificado até o final dessa edição. O motociclista foi socorrido pelos bombeiros militares e levado ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) em Caratinga.

De acordo com os bombeiros, a vítima teve uma fratura exposta de tíbia, suspeita de fratura no fêmur, trauma de crânio e escoriações pelo corpo.