Motociclista fica gravemente ferido em acidente o perímetro urbano

CARATINGA – O motociclista Márcio Roberto Luiz, 39 anos, ficou gravemente ferido em um acidente registrado no final da manhã de ontem no perímetro urbano da BR-116, na saída de Caratinga para Santa Rita de Minas. A moto que ele pilotava colidiu contra uma carreta.

Mário Alex Pina Arruda, 50 anos, era quem dirigia a carreta. “Eu vinha trafegando devagar, devia estar uns 40 a 45 km/h se estivesse. De repente o rapaz da moto veio em minha direção para bater de frente. Quando vi que ia bater de frente, joguei o caminhão para o acostamento, ele pegou a lateral. Foi tudo o que pude fazer, não pude fazer mais nada”, lamentou Mário Alex.

Ainda de acordo com o motorista da carreta, o motociclista abaixou a cabeça e veio em sua direção. “Não sei se foi mal súbito que ele teve, alguma coisa assim. É complicado machucar os outros, não se sabe nem a situação dele no hospital. Eu desci da carreta, mas eu não tinha muito o que fazer, ele estava tombado, agarrado debaixo da moto, com os botijões de gás em cima. O que eu fiz foi não correr do local. É o correto. Infelizmente acontece”.

Sargento Silvestre disse que os bombeiros militares foram acionados por volta das 10h50 a respeito de um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta. “Chegando ao local a situação do motociclista era bem grave. Ele apresentava múltipla fratura de fêmur e com fratura aberta no tórax. Já o motorista da carreta nada sofreu”, descreveu sargento Silvestre.

Sobre os procedimentos, sargento Silvestre contou que foi feito o estancamento das hemorragias e a imobilização, depois o motociclista foi levado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. “O hospital já tinha conhecimento do fato e uma equipe nos aguardava”.

Como o motociclista transportava produtos inflamáveis, foram tomadas algumas medidas. “O risco maior era se o produto estivesse vazando. Mas o vasilhame estava intacto, então foi feito o atendimento da vítima sem maiores problemas”.

Os bombeiros conversaram com a vítima, mas ela não estava com plena consciência devido ao impacto sofrido. “Dava algumas informações, como nome, mas devido a colisão, houve uma perda de memória, então não conseguiu explicar o que aconteceu”, comentou sargento Silvestre.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência. Conforme o PRF Wander, foi apurado que houve uma colisão entre frontal envolvendo uma motocicleta e uma carreta. “A carreta estava indo sentido Santa Rita de Minas e motocicleta estava seguindo centro de Caratinga. As causas do acidente estão sendo apuradas”, observou.

Segundo o PRF Wander, o condutor da carreta foi submetido ao teste do etilômetro, procedimento padrão, sendo constatado que ele não ingeriu bebida alcoólica. Sobre a documentação dos veículos, elas estão em dia. “A respeito das alegações do motorista, ele está fazendo por escrito”, frisou.

O PRF ainda deixou um alerta, pois muitas pessoas pararam no local da colisão. “Em caso de acidente de trânsito o que mais prejudica são os ‘curiosos’. Inclusive já tivemos casos de outro acidente grave em virtude de ‘curiosos’, pessoa que parou seu veículo indevidamente. Então, não tem que parar nesses locais. Caso queiram informações, que busquem junto aos meios de comunicação”, finalizou o PRF Wander.