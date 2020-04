Morre paciente de Santa Bárbara do Leste que tinha suspeita para covid-19

HNSA afirma que aguarda-se resultado de exame, mas há baixa probabilidade clínica de óbito pelo vírus

CARATINGA- Uma paciente de 64 anos, que residia no município de Santa Bárbara do Leste e tinha suspeita de covid-19, faleceu na última quinta-feira (16), no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA).

De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Caratinga, a paciente foi internada no dia 13 de abril, após ser acolhida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apresentando os sintomas de febre, tosse, dispneia e desconforto respiratório.

A Reportagem fez contato com o HNSA, que afirma que apesar de ter acolhido a paciente com suspeita do vírus, o quadro clínico “não era compatível”. “A paciente veio a óbito ontem sem evolução característica de SARS (síndrome respiratória aguda grave) que é vista nos óbitos por Covid. De qualquer formar foi coletado exame e aguardando resultado. Mas, há baixa probabilidade clínica de óbito por covid”, frisou.

O Departamento de Epidemiologia e Estatística confirmou que segue aguardando o resultado dos exames.