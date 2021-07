Ministério da Saúde amplia vacinação contra a gripe para toda a população

Foram aplicadas 18.191 doses no município, o que representa uma cobertura vacinal de 49,6%

DA REDAÇÃO- A campanha de vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população brasileira acima dos seis meses de idade. As secretarias de saúde podem decidir qual a melhor forma de ampliar a imunização em cada município.

Em Caratinga, a partir desta terça-feira (6), pessoas acima de seis meses poderão tomar a vacina contra gripe. As Unidades Básicas de Saúde ficarão abertas de 8h às 10h30 e de 13h às 16h para a vacinação. Aquelas pessoas que moram em áreas descobertas deverão procurar a Unidade V de 8h às 16h. Segundo a Secretaria de Saúde, é indispensável a apresentação do documento de identidade, comprovante de residência e cartão de vacina.

Vale ressaltar que é preciso aguardar o prazo de 15 dias entre a vacinação contra gripe e contra o novo Coronavírus, logo, aquelas pessoas que tomarem vacina contra gripe deverão aguardar 15 dias para tomarem a vacina contra o novo Coronavírus e vice-versa.

Fizeram parte dos grupos prioritários: pessoas acima dos 60 anos, professores, crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), povos indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade.

DOSES APLICADAS

De acordo com dados do Ministério da Saúde, com uma população alvo de 35.648, foram aplicadas 18.191 doses em Caratinga, o que representa uma cobertura vacinal de 49,6%.

População alvo: 35.648

Dose aplicadas: 18.191

49,6% cobertura vacinal

Influenza- Doses aplicadas

Tipo de Dose Número de doses 1ª Dose 809 2ª Dose 447 Dose Única 16.935

Mês de registro Número de doses abr/2021 90 mai/2021 1.051 jun/2021 12.008 jul/2021 5.042

Grupo Prioritário Tipo de Dose Número de doses Idoso 8.382 Idoso Dose Única 8.382 Crianças 4.763 Crianças Dose Única 3.508 Crianças 1ª Dose 809 Crianças 2ª Dose 446 Trabalhadores de Saúde 1.755 Trabalhadores de Saúde Dose Única 1.755 Comorbidades 1.352 Comorbidades Dose Única 1.351 Comorbidades 2ª Dose 1 Comorbidades 1ª Dose 0 Professores 657 Professores Dose Única 657 Gestantes 556 Gestantes Dose Única 556 População Privada de Liberdade 531 População Privada de Liberdade Dose Única 531 Puérperas 78 Puérperas Dose Única 78 Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade 35 Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade Dose Única 35 Caminhoneiros 27 Caminhoneiros Dose Única 27 Pessoas com deficiência Permanente 26 Pessoas com deficiência Permanente Dose Única 26 Pessoas com deficiência Permanente 1ª Dose 0 Pessoas com deficiência Permanente 2ª Dose 0 Forças Armadas (membros ativos) 13 Forças Armadas (membros ativos) Dose Única 13 Trabalhadores de Transporte 9 Trabalhadores de Transporte Dose Única 9 Forças de Segurança e Salvamento 7 Forças de Segurança e Salvamento Dose Única 7