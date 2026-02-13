Municípios do Rio Doce e Vale do Aço são finalistas do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

A etapa mineira da premiação reconhece administrações municipais que se destacam na criação de políticas públicas e soluções inovadoras para fortalecer o ambiente de negócios

DA REDAÇÃO – Alvarenga, Ipatinga e São Gonçalo do Rio Abaixo estão entre os municípios mineiros finalistas da etapa estadual da XIII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). As cidades, atendidas pela Regional Rio Doce e Vale do Aço do Sebrae Minas, concorrem em diferentes categorias da premiação, que reconhece boas práticas de gestão pública voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios e ao desenvolvimento econômico local. A cerimônia de premiação será realizada no dia 7 de abril, em Belo Horizonte.

Alvarenga é finalista na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, com o projeto “Água limpa”, voltado à preservação ambiental e à melhoria da qualidade de vida da população. “A iniciativa é fundamental para garantir saúde, dignidade e qualidade de vida à população, especialmente nas comunidades rurais. A classificação evidencia o trabalho sério da Prefeitura, o esforço das equipes envolvidas e fortalece ainda mais a parceria com o Sebrae, que tem sido essencial para transformar boas ideias em resultados concretos para o município”, afirma o prefeito Geraldo Felício Junior.

Ipatinga concorre na categoria Empreendedorismo na Escola, com o projeto “Feira Empreendedores do Futuro”, que estimula a cultura empreendedora entre estudantes da rede municipal. De acordo com o prefeito Gustavo Nunes, o reconhecimento reforça o compromisso do município com uma educação transformadora e alinhada ao futuro. “A iniciativa é resultado de uma política pública estruturada que integra o empreendedorismo ao currículo escolar e incentiva crianças e jovens a desenvolverem criatividade, protagonismo e trabalho em equipe. A Feira Empreendedores do Futuro mostra, na prática, como a educação empreendedora contribui para formar cidadãos preparados e fortalecer o ambiente de negócios local”, destaca.

Já São Gonçalo do Rio Abaixo disputa na categoria Empreendedorismo Rural, com o projeto “Ações integradas de desenvolvimento rural em São Gonçalo do Rio Abaixo”, que promove o fortalecimento da atividade rural e a geração de renda no campo. Para o secretário municipal de agricultura do município, Eloisio Raimundo dos Santos, estar entre os finalistas do Prêmio promovido pelo Sebrae Minas é motivo de orgulho para o município. “Esse reconhecimento reflete o empenho coletivo e contínuo em ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, valorizando o trabalho realizado em parceria com produtores, técnicos e comunidade”, afirma.

Para o gerente da Regional Rio Doce e Vale do Aço do Sebrae Minas, Fabrício César Fernandes, a presença de três municípios da região entre os finalistas demonstra o comprometimento das administrações públicas locais com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento dos pequenos negócios. “Participar do prêmio é uma oportunidade de dar visibilidade a iniciativas transformadoras, que visam o desenvolvimento econômico e social no longo prazo, de reconhecer o esforço das equipes municipais e inspirar outras cidades a adotarem práticas que geram impacto positivo na economia e na vida dos empreendedores”, afirma.

Sobre o PSPE

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) é uma das principais iniciativas nacionais de reconhecimento à gestão pública municipal, valorizando políticas públicas e soluções inovadoras que impactam diretamente micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais (MEIs) e produtores rurais. A premiação também estimula a troca de experiências entre os municípios e reforça o papel estratégico das prefeituras no desenvolvimento dos territórios.

Em 2026, 27 projetos de 23 municípios foram selecionados como finalistas da etapa estadual do PSPE. Nesta edição, o prêmio recebeu 362 projetos inscritos por 248 municípios mineiros, que concorrem em nove categorias, refletindo diferentes frentes de atuação das prefeituras.