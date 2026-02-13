DER-MG reforça ações de mobilidade e segurança nas rodovias estaduais durante o Carnaval

Portaria restringe tráfego de veículos de grande porte a partir desta sexta-feira (13/2)

DA REDAÇÃO – Com a proximidade do Carnaval 2026, cresce o fluxo de veículos nas rodovias estaduais de Minas Gerais. Para garantir mais mobilidade e segurança aos usuários, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) intensifica suas ações durante o período festivo e publicou Portaria que estabelece restrições ao tráfego de veículos de grande porte nos feriados ao longo do ano.

O órgão estruturou um plano especial que inclui reforço da fiscalização, monitoramento constante das rodovias, apoio às forças de segurança e ações educativas voltadas à prevenção de acidentes. Entre as medidas estão o aumento da presença de equipes operacionais em pontos estratégicos, como a região da Serra do Cipó, vistorias em trechos com maior índice de ocorrências e sinalização reforçada em áreas com obras ou intervenções. O objetivo é garantir mais fluidez ao tráfego e reduzir o risco de sinistros.

Todas as 40 unidades regionais do DER-MG realizarão ações de fiscalização e educação para o trânsito nos dias que antecedem o Carnaval, durante e após o feriado.

Dados de 2025

No Carnaval do ano passado, o DER-MG promoveu 418 ações de fiscalização, abordou 2.770 motoristas e retirou 81 veículos clandestinos de circulação. Segundo o gerente de Fiscalização de Transporte e Trânsito (GFT), Eriênio Jaderson de Souza, os números tendem a ser superados em 2026.

Ele alerta que, antes de contratar um ônibus ou van para viagens em grupo, é fundamental verificar se a transportadora e o veículo estão cadastrados e autorizados pelo órgão estadual competente.

“A viagem barata pode sair cara, porque, se você pegar um transporte que não tenha a devida autorização, sua viagem pode ser interrompida e o seu Carnaval estragado. Então, vamos verificar quem pode e quem não pode fazer o transporte”, disse Eriênio.

Transporte fretado

A formalização do contrato garante que o serviço seja prestado dentro das normas de segurança, evitando o fretamento clandestino. O veículo deve estar com a manutenção em dia, higienizado e equipado com os itens de segurança exigidos por lei, além de portar a lista de passageiros durante a viagem.

O DER-MG reforça a importância do uso de transporte fretado regularizado. Em 2025, foram emitidas 208.516 Autorizações de Transporte Fretado (ATFs), com média mensal de 17.376. Em feriados prolongados, a demanda cresce cerca de 25%. A regularização garante veículos vistoriados e condutores habilitados, sendo essencial verificar se a autorização está válida antes da viagem.

Em períodos como o Carnaval, a fiscalização é intensificada, veículos irregulares podem ser retidos e os seus usuários podem, como consequência, perderem a viagem.

Educação e prevenção

Além das operações nas estradas, o DER-MG investe na conscientização dos motoristas, com ações educativas sobre excesso de velocidade, uso do celular ao volante e a combinação de álcool e direção. Materiais informativos serão distribuídos em pontos estratégicos em diversas regiões do estado e na capital.

A primeira ação ocorreu na Cidade Administrativa de Minas Gerais, com a presença da Corte Momesca. As atividades seguem nos próximos dias. Na Rodoviária de Belo Horizonte, a equipe da Gerência de Educação para o Trânsito (GET) orientou usuários sobre o uso do cinto de segurança e outros cuidados essenciais.

Para a gerente do setor, Rosely Fantoni, o Carnaval é tempo de festa, mas também de responsabilidade.

“Quando você for para a folia, é importante entender que bebida, droga e direção não combinam. Se você vai pegar o volante, o celular também deve ser mantido fora do seu alcance para evitar aquela tentação de pegá-lo. Divirta-se bastante, curta com os amigos, mas lembre-se que, ao estar transitando, todos devem estar usando o cinto de segurança”, reforçou Rosely.

Antes de viajar, é essencial revisar o veículo, planejar o trajeto, acompanhar a previsão do tempo e consultar as condições das rodovias no site do DER-MG, que oferece informações em tempo real em parceria com o Waze.

Restrições 2026

A Portaria nº 4.242/2026 restringe a circulação de veículos de grande porte nas rodovias estaduais durante os feriados. A proibição vale para veículos que excedam os limites legais de dimensões e peso, inclusive aqueles com Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE).

Durante os feriados, a circulação será proibida em rodovias estaduais de pista simples e em trechos de pista dupla, como a MG-010, MGC-135 e MG-050. A norma também prevê restrições especiais em feriados e festas religiosas tradicionais, como em Romaria e Três Pontas. O descumprimento da portaria resultará em autuação e retenção do veículo até o fim do horário da restrição.