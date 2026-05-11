Homem entra na lagoa do Parque Ipanema para se refrescar durante calor em Ipatinga

CALOR DEMAIS 🌡️💦
Uma cena inusitada chamou a atenção de moradores e visitantes na tarde deste domingo no Parque Ipanema, em Ipatinga: em meio ao calor intenso registrado na cidade, um homem entrou na lagoa do parque para se refrescar.
O momento foi registrado por testemunhas e rapidamente repercutiu nas redes sociais, com comentários bem-humorados sobre as altas temperaturas enfrentadas nos últimos dias na região.
Nas imagens, o homem aparece nadando tranquilamente na lagoa, em meio aos peixes, enquanto pessoas observam a situação às margens de um dos principais cartões-postais de Ipatinga.
E aí, você também sentiu o calor apertar neste fim de semana? Conta pra gente nos comentários e compartilhe com quem passou pelo Parque Ipanema hoje.
Fonte: Plox Vale do Aço