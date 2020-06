Militar veterano morre em acidente na MG-329

BOM JESUS DO GALHO – Adão Geraldo Gonçalves, 85 anos, militar veterano, faleceu em um acidente automobilístico na noite desta segunda-feira (15). A colisão aconteceu no km 27, da MG-329, em Bom Jesus do Galho.

Adhir Miranda Lopes, que conduzia o veículo Gol com placas de Belo Horizonte, disse à Polícia Militar Rodoviária que seguia sentido decrescente da via e ao efetuar uma curva a esquerda, perdeu o controle vindo a chocar-se no Fusca, que estava parado no acostamento da rodovia, momento em que os dois veículos caírem em uma ribanceira.

Adão, que era passageiro do Fusca, foi socorrido a uma unidade hospitalar em Caratinga, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O militar foi velado e sepultado em Piedade de Caratinga, onde residia.