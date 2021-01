MEMORIAL ÀS VÍTIMAS DA COVID-19

AOS ENTES QUERIDOS

CARATINGA- O DIÁRIO convidou familiares de pessoas que faleceram com diagnóstico de covid-19 para a publicação de uma mensagem sobre seu ente querido. As fotos e dados divulgados nesta reportagem especial foram devidamente autorizadas pelos familiares. Confira os depoimentos:

“Na data de 14 de outubro de 2020, aos 97 anos, faleceu de COVID-19 Alda Maia de Assis. As saudades são muitas, e as lembranças do seu exemplo de vida, de sua força, fé, amizade, alegria, dignidade, luta, coragem, sabedoria seguem conosco. As suas várias qualidades fizeram dela, a pessoa mais querida e amada dentre todos nós, filhos, filhas, noras, genros, netos, netas, bisnetas, parentes e amigos. Somos um pouco de você, mamãe. Jamais esqueceremos do seu amor por nós. Saudades!”

De familiares para Alda Maia de Assis, 97 anos. Centro. Faleceu em 14/10/2020.

“Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor! A senhora deixou um grande legado para todos nós familiares, amigos e conhecidos. Sua serenidade no olhar e a sutileza no jeito de ser conquistava todos. Você será sempre lembrada, a saudade dói, mas, o que nos conforta é a certeza que você está ao lado de Deus na eternidade! Te amaremos sempre!”

De familiares para Derocyr Sathler do Nascimento, 86 anos. Bairro Santa Cruz. Faleceu em 23/11/2020

“No dia 10 de dezembro faleceu Edna Matos Batista, conhecida como “Dona Naná”. Ela, que sempre teve uma vida humilde e cheia de fé, que tinha intimidade com Jesus, e que encantava por onde passava, com seu jeito sensível e simples de ser. Entrou para a UTI com suspeita de COVID-19 e a todo momento manteve a serenidade no olhar e expressava tranquilidade, chegando a rir até os últimos momentos antes de ser intubada. Ela partiu desta terra, rumo aos braços de Deus, na eternidade! Deixará muitas saudades a todos, na certeza de que por onde passou, plantou uma semente do amor, da caridade e marcou com seu lindo sorriso: Cuidou por mais de 20 anos do Piter. Uma vida que para sempre estará marcada em nossos corações!”.

De familiares para Edna Matos Batista, “Dona Naná”, 91 anos. Centro. Faleceu em 10/12/2020

“Para sempre em nossos corações”

‘Mãe, eu te amo muito. Obrigado por tudo que a senhora nos fez. Fica com Deus, Jesus e a Virgem Maria”.

Da neta Maria Paula e da filha Vanda para Elvira Rosa Cristóvão, 96 anos. Bairro Santa Cruz. Faleceu em 12/08/2020.

“Dininha, você tinha o dom de falar as palavras certas, de alegrar quem estava à sua volta e de demonstrar um altruísmo sem igual mesmo com toda sua timidez; a filha preferida, a irmã amada e a tia querida. Nossa eterna Dininha ou Tia Litrinha.

Sentiremos sua falta para todo sempre. Descanse em paz!”

De familiares para Enedina Maria Gonçalves Rodrigues, 60 anos. Bairro Esplanada. Faleceu em 09/12/2020

“Há alguns dias, estávamos todos juntos e a vida parecia infinita. Então, tivemos que nos separar de forma repentina e não tivemos a chance de uma despedida. A Covid-19 levou você embora, mas não apagou a pessoa incrível que você foi. Guardarei para sempre todos os momentos inesquecíveis que passamos em família, saudades eternas!”

De familiares para Enilson Sathler, 60 anos. Bairro Santa Cruz. Faleceu em 26/11/2020

“Hoje recordamos do senhor com muita saudade, mas também com um sentimento de alegria e gratidão por termos conhecido e convivido. Sentimos muito a sua falta, todos sentimos, mas sua memória nos conforta e seus ensinamentos nos guiam. O senhor sempre foi muito importante para todos, com seu jeito correto de pensar, sua inteligência para aconselhar e seus ótimos casos que nos faziam encher os olhos ao contar. Tudo que construiu em nossas vidas, persiste e floresce mesmo depois da sua partida.

O seu legado viverá para sempre através de seus filhos e netos, e principalmente através da saudade e do amor que deixou.

Seus ensinamentos, suas sábias palavras para sempre farão eco em nossa consciência. Seu amor e postura protetora para sempre aquecerá nossos corações. Sentimos saudades eternas daquele que foi um dos homens mais brilhantes que conhecemos, um herói para todos nós.

Que Deus o tenha recebido na sua infinita glória e lhe dê paz. Vamos recordar, amar e sentir eternas saudades de você, meu querido vovô Henrique Português”.

De familiares para Henrique Cupertino, conhecido como ‘Henrique Português’, 77 anos. Distrito de São João do Jacutinga. Faleceu em 03/06/2020

“Pai, marido, avô e amigo. Querido por suas histórias, “causos” e piadas. Fazia de um dia chuvoso e sem graça um dia alegre e especial. Sempre presente, cuidadoso, amoroso e brincalhão com os seus. Em suas palavras e atos singelos sempre enxergávamos muito amor. E é esse mesmo amor que o mantém vivo dentro de nossos corações. E como legado de um bom contador de histórias, a sua, própria história, nunca será apagada.

Nós só temos a agradecer por Deus nos ter dado o privilégio de sermos filhos e netos nesta vida, temos muito orgulho de você, pai! Fica aqui a nossa eterna saudade!”.

Catarina (esposa) Júlio, Cristina, Cacau e netos para Joaquim Torres de Lima, 82 anos. Bairro Santa Zita. Faleceu em 27/08/2020

“José Euzébio do Nascimento, 73 anos, morava no Córrego do Rio Preto, um homem muito alegre trabalhador, pai de oito filhos, avô de 10 netos e um homem que servia a Deus e amava falar de Jesus para as pessoas, um homem cheio de fé. Nos deixou muitas saudades”.

Da neta Sara Jane para José Euzébio do Nascimento, 73 anos. Córrego do Rio Preto. Faleceu em 14/09/2020

“Muitos são os inconformados com sua partida, mas a certeza de que foi chamado por Jesus por estar pronto e ter cumprido sua missão na terra, nos dá o consolo de que está muito bem e sempre estará olhando por nós. Tudo nós fizemos para que sua vida não extinguisse, mas, Deus assim quis. Seja feita a sua vontade. Dele guardaremos o exemplo de trabalho, honestidade e amor à família e aos amigos, sem exigir recompensa. Deixou em nossos corações uma profunda saudade pelo tempo que viveu entre nós”.

Saudades de esposa, filhos, netos, irmãos, parentes e amigos para José Osmar dos Santos, 90 anos. Bairro Santa Cruz. Faleceu em 08/12/2020

“Meu eterno amor! Hoje nossa família chora a sua falta, mas sabemos que um dia nos encontraremos na morada celestial. Hoje você descansa nos braços do pai Celestial. Te amamos eternamente”.

De Andréa e dos filhos Carol, Sophia, Davi e Maria Eduarda para Juliano Garcia Perfeito, 42 anos. Bairro Aparecida. Faleceu em 31/07/2020

“Sr. Laércio Ferreira de Oliveira. Antigo bar do Laércio na capitão Paiva…foi e sempre será um grande homem trabalhador… honestidade era sua principal característica”.

Homenagem da família para Laércio Ferreira de Oliveira, 80 anos. Faleceu em 03/12/2020

“Minha mãe era uma guerreira. Lutou bravamente, era uma pessoa humilde, de muita fé, com um coração enorme. Disposta sempre a ajudar todo mundo, tinha uma sabedoria incrível, por onde passava fazia amizade, todo mundo gostava muito dela. Mas, Deus quis chamar ela para morar com ele. É difícil, mas, são os desígnios de Deus, temos que aceitar. Ela faz uma falta enorme, foi embora e deixou um vazio enorme”.

Da filha Luciana Silva para Maria de Lourdes da Silva, 48 anos. Bairro Limoeiro. Faleceu em 16/08/2020

“Você nos deixou cedo demais, meu irmão, e nem tivemos tempo de nos despedir. As memórias são tudo o que nos resta da sua passagem por este mundo.

O tempo que você esteve entre nós foi inesquecível, você proporcionou muita alegria a todos que tiveram o prazer de conviver com você, foi forte e superou os obstáculos que a vida te apresentou, soube aproveitar todos os momentos bons. Um homem honesto,de fé, temente a Deus, um pai exemplar, um marido maravilhoso, um filho amoroso, um irmão especial que estará sempre em nossos corações.

Hoje, entendo que você cumpriu sua missão por aqui e sei que está do lado de Deus olhando por nós e principalmente pelos seus filhos.

Fique em paz meu querido irmão e até o dia do nosso reencontro.

Amo você para sempre!!!”.

Da irmã Maria Thereza para Marcelo Lopes Silva, 49 anos. Santa Rita de Minas. Faleceu em 02/12/2020.

“Ela era uma mãezona. Um dia antes de levar ela para Ipatinga fazer uma cirurgia, ela descobriu que ia ser bisavó. Ela ficou numa alegria muito grande, mas não teve tempo de conhecer a bisneta pessoalmente, só por fotos. Era uma pessoa ativa que gostava de jogar baralho com os amigos, era uma mãezona que mesmo brava, às vezes turrona, quando os filhos precisavam dela e ela podia ajudar, era na hora. Ela me faz muita falta, até os 22 anos dormi no canto da cama dela”.

Da filha Ana Paula para Maria de Lourdes Moreira Paiva, 73 anos. Bairro Aparecida. Faleceu em 19/08/2020

“Entes muito queridos. Saudades eternas”

De Heloísa Chálabi para Mariza Chálabi Braga, 81 anos e Dante R. Braga, 92 anos, Rio de Janeiro. E Otávio Chálabi Junqueira, 66 anos. Centro.

“Do que nós sentimos falta? Do seu sorriso, da sua perna cambotinha, da sua mão trêmula, dos cabelinhos na orelha, de como você arrumava os poucos cabelos que lhe restavam, do barulhinho do cortador de unha quando você cortava sua unha do pé, das batidas do relógio quando você o consertava, dos nossos cafés de toda tarde dividindo o pão amanteigado e falando de política, de você plantando e cuidando da sua horta, dos sucos de graviola que só você sabia fazer, dos barulhos dos seus pigarros… sentimos falta de tantas coisas… mas se pudéssemos escolher uma coisa, com certeza diríamos que sentimos falta das conversas e dos seus conselhos sempre tão sábios e carinhosos. Era o senhor que sempre estava pronto pra nos dizer as palavras certas e nos ajudar quando precisávamos.

Por aqui as pessoas continuam vivendo loucamente como se não houvesse amanhã̃, mas se elas pensassem que o amanhã̃ delas pode ser igual ao nosso hoje com certeza não viveriam loucamente.

E nós seguimos aqui, aprendendo a viver novamente e aguardando ansiosos o dia do nosso reencontro na Glória”.

De Lídia Siqueira Genelhu Tassar para Milton Genelhu, 73 anos. Bairro Rodoviários. Faleceu em 23/09/2020

“Ficam as lembranças para contar como foi sua vida e restam as saudades para lembrar a falta que você fará para nós, seus filhos, noras e netos. Você terá morada eterna em nossos corações!”

Da neta Tatiane Guimarães para Neide Jales Guimarães, 80 anos. Córrego da Guanabara. Faleceu em 23/07/2020

“O senhor foi um exemplo aqui na terra. Um super pai, um super tio, amigo e protetor.

Mas, Deus escolheu o senhor para fazer parte do reino do céu… Fica a saudade e as boas lembranças…”

Sobrinha Eliane, filha Edvania e familiares para Onofre Dias de Oliveira, 62 anos. Bairro Santo Antônio. Faleceu em 24/09/2020

“Avô amado… pai querido … Esposo amigo deixou saudades a família e amigos. Eterno Baiano com sua alegria contagiante e brincadeiras”

De familiares para Oracy Narciso da Silva, 68 anos. Bairro Salatiel. Faleceu em 17/12/2020.

“Não foi no dia em que fiquei sabendo da notícia do seu falecimento que mais me doeu, foi ao acordar no dia seguinte quando finalmente percebi que tinha perdido alguém verdadeiramente especial para todo o sempre.

Todos os pensamentos que não tive na hora em que soube da sua partida, vieram surgiram no meu pensamento que nem uma torrente de água e quase me afogava neles e nas lágrimas que escorriam pelo meu rosto.

Só com o passar do tempo é que a dor se foi atenuando, mas sem nunca desaparecer completamente.

O meu coração ainda chora de dor e irá sempre chorar”.

De familiares para Raimundo Pedro, 73 anos. Distrito de Santa Luzia. Faleceu em 06/08/ 2020

“Ela foi exemplo de caridade, aconchego e tinha o coração do tamanho do mundo. Uma memória admirável, lembrava datas de aniversário de todas as pessoas e de todos os acontecimentos. Era sincera, carinhosa e verdadeira. Meu prazer era pedir “bença”, dar um abraço, chamá-la de cheirosa e ouvir sua gargalhada. Foi um ser tão incrível que Deus a quis mais perto d’Ele e a recolheu para ser uma flor no jardim do céu. Me sinto honrada por ter tido essa mulher de fé como minha querida avó”.

Da neta Rúbia Armond para Ruth Armond Medeiros, 73 anos. Distrito de Sapucaia. Faleceu em 10/06/2020

“Uma pessoa calma, que será lembrada por muitos eternamente. Bem conhecido e amado por muitos. O senhor está fazendo muita falta, nos ensinou muito e deixou um grande ensinamento pra todos nós”.

De familiares para Sebastião José de Castro, 66 anos. Bairro Esplanada. Faleceu em 07/12/2020

“Tia, eu adormeço e acordo com saudade. Almoço, descanso, janto, faço toda minha vida com saudade. Quem me dera ter você ao meu lado, poder compartilhar meu dia, minhas alegrias e tristezas. Descanse em paz.

Eu sinto tanto sua falta que não dá sequer para explicar como é intensa sua ausência. A minha vida, agora, é uma coisa mais cinzenta. Se eu pudesse eu faria você regressar para este mundo outra vez. Até um dia, titia.

O novo lar da minha tia

Tia, que saudade sufocante

No dia que minha tia morreu, eu senti uma dor no peito que me apertou por dentro. Parecia que o mundo estava em cima de mim, me sufocando. Esse foi o dia do começo da minha tristeza.

Eu sinto tanta falta da minha tia que acho até que nunca senti tanta infelicidade na vida. É uma coisa que não se explica, que me impede de descansar, que me atormenta desde cedo até finalmente adormecer.

Gostaria de a ter aqui e lhe confessar que sempre a adorei como se fosse uma irmã mais velha, como se fosse minha mãe. Talvez um dia eu consiga aceitar a sua morte; talvez, não sei.

O vazio de não ter minha tia ao meu lado

A saudade é tão grande que eu chego a sentir que algo em mim não está certo. Tia, é um vazio que aperta meu peito, uma dor que não se explica, mas que eu sinto de verdade. Quem me dera ter você ao meu lado!

Se eu pudesse ter seu abraço de novo, escutar sua voz e darmos risada lado a lado eu sei que me transformaria imediatamente em uma pessoa feliz e realizada. Mas eu sei que não é possível e isso é triste.

Todo mundo deveria estar perto de quem ama, de quem se sente bem e completo. Mas a realidade é bem diferente. Desde que você se foi eu sei o que é sentir saudade de verdade e jamais imaginaria que pudesse me transformar tanto.

Talvez um dia nos reencontremos.

Até esse dia, titia.

Lembro de você com muito amor, tia

Como sinto sua falta, querida tia! Tudo que eu queria era poder ouvir sua voz, pelo menos mais uma vez. Daria tudo para ter um dia a mais ao seu lado e lhe contar quão importante você foi e ainda é para mim.

Oro muito para que esteja em paz. Sempre levarei a saudade comigo porque nossas lembranças ainda estão muito vivas na minha memória. Nunca esqueço dos conselhos que você me deu e de tudo que compartilhamos.

Que os anjos a protejam na eternidade. Sempre lembrarei de você com muito amor!

Queria tanto que estivesse aqui, querida tia

Tento fechar os olhos à dor, mas não consigo. As lágrimas são tantas nesta hora que mais parecem um rio.

Queria tanto que ainda aqui estivesse, querida tia! Para poder ouvir a sua palavra amiga ou para sentir o calor do seu abraço.

A saudade por quem parte assim é infinita e as memórias que guardo no meu coração também.

Saudades infinitas, titia

Sinto sua falta, titia. Não há um dia que passe sem que seu nome não surja na minha boca, sem que sua voz não assalte meu pensamento. Faria qualquer coisa para ter você aqui, para sentir seu abraço novamente.

A vida nem sempre é justa; às vezes ela permite que a morte roube aqueles que tanto amamos e queremos bem. Você, tia, sempre foi uma dessas pessoas. Talvez por isso meu coração chore de saudade noite e dia.

Só espero, do fundo do meu coração, que você esteja serena. Continuarei aqui a honrar o ser humano lindo que tive o privilégio”.

Da sobrinha Geanne Barboza para Simone de Oliveira Nobre, 53 anos. Bairro Salatiel. Faleceu em 25/07/2020

“Muitos me disseram que com tempo a dor passa… Não … Não passa! Com tempo a gente passa a se acostumar com a dor! Fizemos planos.. Porém Deus tinha outros pra você … Os quais jamais passaram pelas nossas cabeças. Onde você estiver meu anjo, receba o meu abraço, meu carinho e … Minha saudade eterna. #primamigairmã#”

Homenagem de Bruna Alves para Vanessa Venâncio, 40 anos. Ela faleceu em 11 de dezembro de 2020 e residia em Governador Valadares. A família é de Caratinga.

“Nossa família louva a Deus pelos seus 48 anos de vida no meio de nossa família. Mas, Deus quis você com Ele lá no céu para louvar por toda eternidade. Você ficará em nossos corações pra sempre, um dia nos encontraremos na eternidade!”

De familiares para Wilson Souza dos Reis, 48. Natural de Caratinga. Faleceu em 18/09/2020 em Ipatinga