Marília Mendonça se apresenta amanhã no Parque de Exposições

CARATINGA– Nesta sexta-feira (5), o Parque de Exposições João da Costa Mafra, em Caratinga, recebe o show da cantora Marília Mendonça. A organização já está finalizando a montagem da estrutura que será dividida em três ambientes e contará com estacionamento.

Conforme Heyder Silva, um dos organizadores do evento, o show seguirá os protocolos exigidos pelo Programa Minas Consciente, do Governo do Estado, em virtude da pandemia de covid-19. “Com aferição de temperatura, distanciamento, pedimos que traga sua máscara e apresente o cartão de vacina na portaria do evento”.

Heyder explica que a mudança de local do show, que acontecerá no Parque de Exposições, vai garantir um espaço mais amplo e com mais comodidade para o público. “Um dos motivos da nossa mudança foi por conta disso, dar o conforto, uma área bem maior e no ar livre. Serão três ambientes, área VIP, Pista e camarote suspenso, uma super estrutura para receber este grande show. O Parque está voltando e aqui é pronto para receber grandes eventos, questão de estacionamento, fácil acesso, portaria ampla”.

A abertura dos portões acontecerá às 21h. A primeira apresentação será de DJ Duarth, às 22h. Douglas e Vinícius sobem ao palco às 23h30 e a atração principal, o show da cantora Marília Mendonça, está previsto para 1h de sábado (6). Às 3h30, o público do camarote contará com a apresentação de Vinícius e Guilherme.

Ingressos estão disponíveis com Lucianno Fera, lojas Click e pelo site Central dos Eventos. “Pedimos que chegue com antecedência para garantir seu ingresso para não causar tumulto na portaria. Na rua também vamos vender ingressos até mais tarde, fique atento para comprar com os nossos credenciados. Fica o convite, contamos com a presença de todos vocês, para recebermos esse super show”, finaliza Heyder.