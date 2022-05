Mandante de homicídio ocorrido em 2007 em Conceição de Ipanema é preso após ação conjunta da PCMG e PCES

DA REDAÇÃO – Foi preso em Serra/ES no último dia 19 (quinta-feira) um homem de 65 anos apontado pela Polícia Civil de Ipanema como o mandante de um crime bárbaro ocorrido no ano de 2007 no município de Conceição de Ipanema.

Na época, a vítima foi abordada por criminosos na zona rural de Conceição de Ipanema, e após ser ferida e amarrada, foi colocada no porta-malas de um veículo utilizado pelos criminosos. A motocicleta da vítima foi jogada dentro de uma lagoa, e posteriormente localizada por moradores locais.

Os criminosos seguiram com a vítima no porta-malas do veículo pela BR 474, sentido a Aimorés, e próximo ao trevo de Pocrane colocaram fogo no corpo da vítima, além de efetuarem disparos de arma de fogo.

Populares encontraram o corpo da vítima às margens da rodovia e acionaram as autoridades. Naquela época sequer existia asfalto na rodovia BR-474 no trecho de Ipanema a Aimorés.

Após diversas diligências realizadas nos últimos dois anos pela equipe da Delegacia de Ipanema foi possível identificar os pistoleiros que executaram o crime e o mandante, bem como obter informações relevantes sobre a mecânica, motivação e autoria do crime.

A investigação foi concluída recentemente e foi representado junto ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do investigado. Com a expedição do mandado de prisão a equipe da Delegacia de Ipanema contou com o apoio da Delegacia Distrital de Serra/ES para localização e prisão do investigado.

Os executores do crime já faleceram, sendo um deles vítima de homicídio e o outro por doenças. O mandante segue preso em um presídio do Espírito Santo, aguardando seu remanejamento para o Sistema Prisional mineiro.