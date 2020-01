Mais uma grande apreensão de drogas no bairro Santo Antônio

CARATINGA – Pela segunda vez nesta semana a Polícia Militar apreendeu grande quantidade de drogas no bairro Santo Antônio. Na última quinta-feira (9), a batida policial foi em uma casa na rua Militar, e no final da noite desta sexta-feira (10), Alexandre da Silva, 20 anos, e Jhones Batista de Souza, 19, foram presos por tráfico de drogas na rua Francisco Gomes da Luz.

Após denúncia a PM iniciou um monitoramento do local e visualizou que os denunciados se alternando na venda dos entorpecentes. Com um dos abordados foram localizados três papelotes de cocaína prontos para venda.

No imóvel onde Alexandre e Jhones buscavam as drogas, foi encontrada uma sacola com 240 buchas de maconha, outra com 107 papelotes de cocaína, além de 53 pedras de crack e duas balanças. Foi dada voz de prisão aos acusados. Todos os materiais e entorpecentes ilícitos foram apreendidos e encaminhados até a delegacia de Polícia Civil.