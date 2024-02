Mais um leilão de veículos em Manhuaçu

80 veículos serão leiloados dia 19 de fevereiro

MANHUAÇU – O Detran de Minas Gerais realizará na segunda-feira dia 19 de fevereiro o leilão de cerca de 80 veículos recolhidos ao Pátio Manhuaçu.

A visitação aos lotes acontece a partir de quarta-feira (14) e poderá ser feita até sexta-feira (16) no Pátio Manhuaçu, localizado na BR 262, km 33, no Córrego da Sinceridade, na saída de Manhuaçu para Reduto.

De acordo do delegado regional de Manhuaçu, Felipe Ornelas, poderão participar do arremate dos veículos pessoas físicas e jurídicas. “Exatamente qualquer pessoa ou empresa pode participar do leilão no arremate de veículos servíveis, já no caso de veículos considerados como sucata, o arremate pode ser apenas por empresas especializadas em desmanche e venda de peças, previamente cadastradas no Detran de Minas Gerais”, disse o delegado.

Para participar do leilão é preciso de realizar um cadastro prévio, caso a pessoa ainda não tenha feito, basta acessar o site: https://leilao.detran.mg.gov.br/

A visitação aos lotes acontece de 8 às 17hs de sexta, no Pátio Manhuaçu e encerrando-se no final da tarde de sexta-feira (16). Através deste mesmo endereço de site, as pessoas consultar os lotes e valores.

O leilão será realizado de forma online através do site do Detran: https://leilao.detran.mg.gov.br/ de 08 às 18h de segunda-feira, 19 de fevereiro.