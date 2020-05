Mais dois casos confirmados de covid-19 em Caratinga

Pacientes são do distrito de São João do Jacutinga

CARATINGA- Caratinga confirmou ontem mais dois casos de covid-19. Os pacientes seguem internados no CASU- Hospital Irmã Denise, os quais testaram positivo para covid-19. Eles são residentes do distrito de São João do Jacutinga, sendo um do sexo masculino, de 77 anos de idade, e um do sexo feminino, de 63 anos de idade

Caratinga já descartou 258 casos suspeitos de covid-19. 474 notificações já foram contabilizadas desde o início da pandemia, sendo 10 casos confirmados e 202 ainda seguem em investigação. 16 pacientes permanecem internados e 13 óbitos já foram descartados.

Pacientes residentes em Caratinga são 388 notificados, 10 confirmados, 214 descartados e 164 em investigação. Sete pacientes estavam internados até a tarde de ontem. Cinco óbitos foram descartados para covid-19.

Já se tratando de pacientes residentes em outros municípios e notificados em Caratinga são 86 notificações, sendo quatro casos confirmados e 44 descartados. 38 casos seguem em investigação, 9 pacientes permanecem internados e oito óbitos foram descartados.