Lions Clube Caratinga Itaúna distribui cobertores arrecadados na campanha 2021

CARATINGA – A Campanha “Aquecer e Não Esquecer”, do Lions Clube Caratinga Itaúna, mesmo em meio à pandemia da Covid-19, cumpriu sua missão, em mais um ano de edição. Neste ano, 1.200 cobertores, mantas e cobertas foram arrecadados e os itens já foram distribuídos para 13 conferências, Pastorais da Criança, quatro núcleos e centros espíritas, a Casa de Amparo aos Irmãos de Rua, ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, ao Asilo Monsenhor Rocha, Lar das Meninas e outras instituições.

O confrade da Conferência São Frei Galvão – que atende a comunidade do bairro Aparecida -, Geraldo Alves de Barros, reforçou a importância desta campanha. Segundo ele, as doações, que chegaram antes do início da estação mais fria do ano começar, são um alento.

Há 22 anos a Casa de Amparo aos Irmãos de Rua presta serviços à comunidade desenvolvendo vários projetos sociais. A entidade foi uma das contempladas com a iniciativa. O presidente Wallysson Gonçalves Medeiros também se mostrou muito satisfeito ao receber os itens.

Uma instituição religiosa que tem tarefas ligadas à assistência social, atendendo 30 famílias cadastradas, é o Centro Espírita Bezerra de Menezes. A presidente Carla Magalhães também ficou grata em receber as doações que “chegaram em boa hora”.

As parcerias com a Funec, a UNEC TV, o Tiro de Guerra de Caratinga, a paróquia da Catedral São João Batista – além, claro, da comunidade em geral, que abraçou esta causa – garantiram o sucesso desta edição. Outro importante apoiador da campanha foram os Correios.

O presidente de Divisão B1 e vice-governador do Lions, Celestino Bacelar, ressaltou: “E é assim, com os corações aquecidos e garantindo um inverno mais quentinho aos mais necessitados, que se encerra a 26ª edição da campanha dos cobertores.”