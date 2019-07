Lions Clube Caratinga Centro tem nova diretoria

CARATINGA – No último fim de semana o Lions Clube Caratinga Centro recebeu a nova mesa diretora eleita para o ano leonístico 2019/2020. A solenidade de posse foi marcada por um jantar festivo no Centro Leonístico CL Carlos Côrtes Pires. Composta por 19 membros a diretoria recebe a nova presidenta Hana Gabriela Aouar.

Em todo o Brasil, o Clube de Serviços conta com mais de 40 mil membros associados. O clube segue as metas estabelecidas pelo Lions Internacional e a diretoria que assumiu recebe a nova pauta de serviços. Com foco no desenvolvimento de projetos destinados à comunidade local.

Com mais de 50 anos de caminhada no Lions Clube, o professor José Aylton de Mattos disse que tem boas expectativas para o novo ciclo que vem com a força da solidariedade.

O professor Antônio Fonseca, reitor do Centro Universitário de Caratinga, comentou que é uma “bela oportunidade de viver um trabalho tão gratificante.”

DIRETORIA

Presidente: Hana Gabriela Pereira Aouar

1ºVice-Presidente: Ivo Junior Batista de Oliveira

2º Vice-Presidente: Alberto Carlos Alves

Presidente imediato e administrador de Clube: Paulo Antônio Prata

1º Secretário: José Souto de Almeida

2º Secretário: Luiz Flávio da Silveira

1º Tesoureiro: João Paulo Victor do Amaral

2º Tesoureiro: José Martins de Andrade

Assessora de Sócios: Soraya Ferreira Marcelino de Almeida

Diretora Social: Maria de Lourdes Ferreira do Nascimento Campos

Diretor de Patrimônio: Cláudio Heleno Ferreira Santos

Diretor Animador: Ivo Junior Batista de Oliveira

Diretor de Gastronomia e Ornamentação: Luiz Carlos Pereira Junior

Assessor de Serviços: Sebastião Martins de Oliveira

Assessor de Comunicação e Marketing: Marcone Vieira Sales

Coordenador LCIF de Clube: José Aylton de Mattos

1º Vogal: Luiz Flávio da Silveira

2º Vogal: Maria do Rosário Fátima de Souza

3º Vogal: Maria do Rosário Moreira Soares