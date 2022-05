Levantamento mostra que tráfico de entorpecentes é o crime mais denunciado na região do 12º Departamento da PC

DA REDAÇÃO – O tráfico de entorpecentes é o delito mais denunciado via canais de comunicação com as forças de segurança na região. Em seguida vem maus-tratos a animais, desmatamento irregular, crimes ambientais com intervenções em áreas de preservação permanente e posse ou porte ilegal de arma de fogo.

Os dados constam em levantamento estatístico que visa o aprimoramento das investigações, na área do 12º Departamento da PC de Ipatinga (regionais de Ipatinga, Caratinga, Manhuaçu, Ponte Nova, João Monlevade e Itabira). O estudo mostra que apenas no primeiro trimestre de 2022, o quantitativo foi de 1.221 denúncias, das quais, 45,20% envolviam o tráfico de drogas (552).

Durante todo o ano de 2021, foram 5.249 denúncias. O tráfico de drogas liderou com 2.224 (42,36%), conforme gráficos anexos. Todavia, houve uma redução se comparado ao ano de 2020 (quantitativo global), com 4.769 (-10,15%), também com liderança para o tráfico de drogas: 2.379 casos, o que representou 49,88% de todas as denúncias.

“Todas as informações são verificadas pelas forças de segurança pública, com lavratura de registros e análises, podendo ser observado que, através de várias dessas, pessoas foram presas e materiais e produtos foram apreendidos, demonstrando a necessidade do apoio da sociedade para uma segurança pública mais eficaz”, enfatiza nota divulgada pelo 12º DPC.

Veja, abaixo, o gráfico, com os dados do acumulado do primeiro trimestre deste ano e o acumulado dos dois anos anteriores.